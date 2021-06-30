В Роспотребнадзоре заявили о начале в стране второй волны коронавируса
Горелов отметил, что сейчас идёт смена генного варианта инфекции на более тяжёлый.
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Из-за распространения в России "индийского" штамма коронавируса в стране наступила вторая волна эпидемии. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Мы долго говорили о второй волне. Так вот — вторая волна наступила. В настоящий момент мы переживаем классическую волну, но игроки абсолютно другие", — сказал он в эфире Первого канала.
Горелов заметил, что сейчас идёт смена генного варианта вируса на более тяжёлый. В Роспотребнадзоре знают о том, что "индийский" штамм обладает в три раза большей заразностью, вдобавок ко всему он проникает в организм молодых людей. Справиться с мутацией инфекции можно только при наличии коллективного иммунитета у граждан, считает эксперт.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже заявляла о росте числа заражённых "индийским" штаммом ("дельта") в России. А по данным мэра Москвы Сергея Собянина, этот вариант ковида обнаружили почти у 90% москвичей, заболевших за последнее время. Главным распространителем этой мутации назвали молодёжь.
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