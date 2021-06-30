В Роспотребнадзоре заявили о начале в стране второй волны коронавируса

Из-за распространения в России "индийского" штамма коронавируса в стране наступила вторая волна эпидемии. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Мы долго говорили о второй волне. Так вот — вторая волна наступила. В настоящий момент мы переживаем классическую волну, но игроки абсолютно другие", — сказал он в эфире Первого канала.