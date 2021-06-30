В Москве задержали двух торговцев липовыми CoViD-сертификатами и справками
Стражи порядка совершили несколько контрольных закупок и смогли выйти на злоумышленников, промышлявших продажей фальшивок.
Сотрудники полиции в Москве выявили группу подозреваемых в изготовлении поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, оперативники в рамках операции приобрели в Интернете фиктивный сертификат о прохождении вакцинации от CoViD-19. На документе присутствовали оттиск печати и подписи врачей одной из городских поликлиник города Москвы. Конверт с сертификатом полицейские получили от курьера службы доставки. Он пояснил, что посылку ему передал мужчина возле бизнес-центра на Большой Тульской улице.
"Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Предполагаемыми организаторами канала сбыта поддельных документов оказались двое москвичей. В офисе злоумышленников на Большой Тульской улице обнаружено и изъято более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против CoViD-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций", — рассказала официальный представитель МВД.
Волк добавила, что в Зеленограде полицейские выявили факт изготовления и сбыта поддельных справок о наличии антител к ковиду. Подделка была оформлена в коммерческом медицинском центре без фактической сдачи крови на анализ. Стоимость фальшивки — 1785 рублей. В клинике и лаборатории, которые оформили документ, проведены обыски. Найдены бланки справок, на которых уже стояли печати и подписи врача. Изъяты компьютеры, документы и другие предметы, имеющие значение для полиции.
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Ранее сообщалось, что в Москве возбудили уже более 20 дел из-за продажи фальшивых сертификатов о вакцинации, 23 из них заведены по статье о подделке документов, ещё одно — по статье о мошенничестве. Лайф рассказывал, как устроен этот теневой рынок по продаже поддельных сертификатов.
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