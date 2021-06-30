В Москве задержали двух торговцев липовыми CoViD-сертификатами и справками

Сотрудники полиции в Москве выявили группу подозреваемых в изготовлении поддельных документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, оперативники в рамках операции приобрели в Интернете фиктивный сертификат о прохождении вакцинации от CoViD-19. На документе присутствовали оттиск печати и подписи врачей одной из городских поликлиник города Москвы. Конверт с сертификатом полицейские получили от курьера службы доставки. Он пояснил, что посылку ему передал мужчина возле бизнес-центра на Большой Тульской улице.

"Полицейские установили личности злоумышленников и задержали их. Предполагаемыми организаторами канала сбыта поддельных документов оказались двое москвичей. В офисе злоумышленников на Большой Тульской улице обнаружено и изъято более 50 незаполненных бланков сертификатов о прививках против CoViD-19, а также 20 печатей и штампов медицинских организаций", — рассказала официальный представитель МВД.