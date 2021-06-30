Патриарх Кирилл поручил усилить профилактику коронавируса в храмах и монастырях Москвы
Глава РПЦ обратил внимание священнослужителей на необходимость носить маски, особенно при близком контакте с прихожанами.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рекомендовал служителям храмов и монастырей усилить контроль за соблюдением противовирусных мер. Документ с благословением главы РПЦ опубликован на официальном сайте Московской городской епархии.
"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных священноначалием", — отмечается в циркулярном письме митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая).
Патриарх обратил внимание священнослужителей на соблюдение масочного режима, особенно при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов.
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