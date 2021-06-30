Патриарх Кирилл поручил усилить профилактику коронавируса в храмах и монастырях Москвы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рекомендовал служителям храмов и монастырей усилить контроль за соблюдением противовирусных мер. Документ с благословением главы РПЦ опубликован на официальном сайте Московской городской епархии.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных священноначалием", — отмечается в циркулярном письме митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая).