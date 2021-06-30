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Патриарх Кирилл поручил усилить профилактику коронавируса в храмах и монастырях Москвы

Глава РПЦ обратил внимание священнослужителей на необходимость носить маски, особенно при близком контакте с прихожанами.

30 июня, 18:13
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рекомендовал служителям храмов и монастырей усилить контроль за соблюдением противовирусных мер. Документ с благословением главы РПЦ опубликован на официальном сайте Московской городской епархии.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил всем настоятелям московских храмов и подворий, игуменам и игумениям ставропигиальных монастырей усилить контроль за соблюдением в храмах и обителях Москвы профилактических мер, предписанных священноначалием", — отмечается в циркулярном письме митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая).

Патриарх обратил внимание священнослужителей на соблюдение масочного режима, особенно при близком контакте с прихожанами и посетителями храмов.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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