Психолог Екатерина Трофимова считает, что нападение украинских болельщиков на российского фаната на Евро-2020 может быть связано с общей обстановкой на трибунах. Она пояснила, что на матчах болельщики склонны к необдуманным агрессивным действиям.

"Есть и психологический момент: в толпе людей, болеющих за победу одной команды, то есть объединённых одной идеей и целью, общий заряд легко передаётся отдельному человеку и сильно зависит от того, что происходит на поле", — рассказала Трофимова телеканалу "360".

По её словам, на трибунах человек становится легко внушаемым, так как нахождение внутри толпы растворяет его границы. Под действием алкоголя и атмосферы получается стая внушаемых существ. Трофимова отмечает, что кто-то может подтолкнуть эту "воинствующую стаю негодовать и с кем-то сражаться".