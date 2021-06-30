"Воинствующая стая": Психолог объяснила нападение украинских болельщиков на российского фаната
По её словам, внутри толпы у человека растворяются границы, он становится легко внушаемым.
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Психолог Екатерина Трофимова считает, что нападение украинских болельщиков на российского фаната на Евро-2020 может быть связано с общей обстановкой на трибунах. Она пояснила, что на матчах болельщики склонны к необдуманным агрессивным действиям.
"Есть и психологический момент: в толпе людей, болеющих за победу одной команды, то есть объединённых одной идеей и целью, общий заряд легко передаётся отдельному человеку и сильно зависит от того, что происходит на поле", — рассказала Трофимова телеканалу "360".
По её словам, на трибунах человек становится легко внушаемым, так как нахождение внутри толпы растворяет его границы. Под действием алкоголя и атмосферы получается стая внушаемых существ. Трофимова отмечает, что кто-то может подтолкнуть эту "воинствующую стаю негодовать и с кем-то сражаться".
Напомним, перед матчем сборных Швеции и Украины в 1/8 финала Евро-2020 в соцсетях опубликовали фотографию обнимающихся фанатов с украинским и российским флагом, однако последствия этого стали известны уже после игры. На новых снимках видно, как агрессивно настроенный болельщик украинской национальной команды стоит рядом с человеком в российской форме, у которого разорвана футболка, он держится за левую сторону лица, как будто после удара.
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