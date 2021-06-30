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Отказ "Газпрома" увеличить транзит через Украину сочли подготовкой к запуску "Северного потока – 2"

Есть ещё одна версия, согласно которой компания пытается таким образом пресечь виртуальную торговлю российским газом по системе обратного реверса между Киевом и его соседями.

30 июня, 17:55
<p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

Отказ "Газпрома" увеличить транзит через Украину в июле следует расценивать как подготовку к запуску "Северного потока – 2". Газопровод заработает уже в текущем году, что обернётся для Киева значительными потерями, считает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

"Украина потеряет примерно 3 млрд долларов в год. А главное — возможность шантажировать Москву. После старта "Северного потока – 2" по большому счёту о существовании Украины в Кремле могут забыть", — заявил он в беседе с РИА "ФАН".

Чешский журналист назвал способ выбить стул из-под "Северного потока – 2"

Чешский журналист назвал способ выбить стул из-под "Северного потока – 2"

По его словам, газовая стратегия "Газпрома" заключается в том, чтобы отсечь для европейских стран любые иные варианты поставок, кроме как через "Северный поток – 2". Разуваев считает, что эта цель достигнута, но фондовый рынок пока не оценил новую ситуацию на рынке. Поэтому, как поясняет эксперт, сейчас однозначно стоит покупать акции компании.

Чешский журналист назвал способ выбить стул из-под "Северного потока – 2"

Чешский журналист назвал способ выбить стул из-под "Северного потока – 2"

Политолог Максим Жаров считает, что отказ "Газпрома" увеличивать транзит через Украину в июле вызван более утилитарной целью. По мнению эксперта, компания резервирует через украинскую ГТС минимальные объёмы, распределяя потребности Европы в газе по другим каналам для того, чтобы пресечь виртуальную торговлю российским газом по системе обратного реверса между Украиной и её соседями.

"Газпром" не стал увеличивать транзит через Украину в июле

"Газпром" не стал увеличивать транзит через Украину в июле

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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