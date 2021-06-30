Отказ "Газпрома" увеличить транзит через Украину сочли подготовкой к запуску "Северного потока – 2"

Отказ "Газпрома" увеличить транзит через Украину в июле следует расценивать как подготовку к запуску "Северного потока – 2". Газопровод заработает уже в текущем году, что обернётся для Киева значительными потерями, считает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

"Украина потеряет примерно 3 млрд долларов в год. А главное — возможность шантажировать Москву. После старта "Северного потока – 2" по большому счёту о существовании Украины в Кремле могут забыть", — заявил он в беседе с РИА "ФАН".

По его словам, газовая стратегия "Газпрома" заключается в том, чтобы отсечь для европейских стран любые иные варианты поставок, кроме как через "Северный поток – 2". Разуваев считает, что эта цель достигнута, но фондовый рынок пока не оценил новую ситуацию на рынке. Поэтому, как поясняет эксперт, сейчас однозначно стоит покупать акции компании.