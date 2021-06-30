TikTok закрыл аккаунты более 7 миллионов детей и подростков
По новым правилам, размещаемые пользователями до 13 лет или теми, кто не указывает свой возраст, видео удаляются.
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Администрация социальной сети TikTok закрыла в течение первого квартала 2021 года аккаунты более чем семи миллионов человек, так как они потенциально могли принадлежать детям до 13 лет. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на заявление компании.
Число закрытых аккаунтов детей и подростков было раскрыто впервые. По новым правилам, видео, размещаемые пользователями до 13 лет или теми, кто не указывает свой возраст, удаляются администрацией соцсети.
Ранее TikTok ввёл функцию, ограничивающую распространение недостоверного видеоконтента.
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