Роскомнадзор внёс интервью Собчак с Макаревичем в реестр запрещённой информации

По требованию МВД Роскомнадзор внёс интервью телеведущей Ксении Собчак с лидером "Машины времени" Андреем Макаревичем в реестр запрещённой информации из-за пропаганды наркотических средств. Доступ к видео на YouTube на территории России был ограничен.

В пресс-службе ведомства напомнили, что нарушение порядка удаления запрещённого контента, который содержит информацию о наркотических средствах, влечёт наложение административного штрафа. Для граждан сумма штрафа варьируется от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от трёх до восьми миллионов рублей.