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Роскомнадзор внёс интервью Собчак с Макаревичем в реестр запрещённой информации

В видео обнаружили пропаганду наркотических средств. В ведомстве напомнили о штрафе за неудаление запрещённого контента.

30 июня, 16:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQl1HefMfe2/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">xenia_sobchak</a></p>

Фото © Instagram / xenia_sobchak

По требованию МВД Роскомнадзор внёс интервью телеведущей Ксении Собчак с лидером "Машины времени" Андреем Макаревичем в реестр запрещённой информации из-за пропаганды наркотических средств. Доступ к видео на YouTube на территории России был ограничен.

В пресс-службе ведомства напомнили, что нарушение порядка удаления запрещённого контента, который содержит информацию о наркотических средствах, влечёт наложение административного штрафа. Для граждан сумма штрафа варьируется от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от трёх до восьми миллионов рублей.

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Ранее YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал ролик Ксении Собчак за 2019 год, в котором она брала интервью у Андрея Макаревича. В нём служба обнаружила пропаганду наркотиков, хотя, по словам журналистки, там лишь обсуждались ошибки прошлого, а никак не позитивный опыт.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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