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Собчак забыла про фильтры, случайно показав, как на самом деле выглядит её лицо с морщинами

Телеведущая хотела порадовать подписчиков роликом о прекрасной погоде, но в итоге добилась обратного результата.

29 июня, 10:06

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Известная 39-летняя журналистка Ксения Собчак обладает своеобразной внешностью, которую она часто приукрашает косметикой и фотошопом. Однако в своих последних сториз телеведущая так впечатлилась пейзажем, что забыла обо всём.

Видео © Instagram / xenia_sobchak

Она опубликовала в "Инстаграме" ролик из российского города, в который прилетела на съёмки. Место назначения звезда не назвала, решив сделать сюрприз, но показала, насколько там была прекрасная погода. В видео Ксения появилась в голубом платье и с полным макияжем. Глаза журналистки были густо накрашены, а на лице красовался слой тонального крема.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Но отсутствие фильтров и неудачный свет сильно состарили лицо 39-летней блогерши, превратив её в бабушку. А косметика лишь подчеркнула второй подбородок и явные неровности на коже. Этот ролик мгновенно попал во многие паблики и телеграм-каналы, где пользователи Сети были шокированы внешностью Ксении.

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Фото © Instagram / xenia_sobchak

Пока блогерша никак не ответила на новые выпады в сторону своей внешности, но у неё есть проблемы и поважнее. На днях YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал ролик Ксении за 2019 год, в котором она брала интервью у Андрея Макаревича. В нём служба обнаружила пропаганду наркотиков, хотя, по словам журналистки, там лишь обсуждались ошибки прошлого, а никак не позитивный опыт.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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