Правоохранители выявили ещё один эпизод в деле российского актёра из сериалов "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Опера" Никиты Струкова: по данным источника Лайфа, артист домогался ещё одного воспитанника в детском лагере в Петербурге.

Как рассказал наш собеседник, неоднократные инциденты происходили в период с декабря 2009 года по январь 2010-го. Жертвой актёра стал 14-летний мальчик.

Напомним, 62-летнего актёра "Улиц разбитых фонарей" Никиту Струкова задержали в Петербурге в апреле 2021 года. Как рассказал источник, сейчас всплыли его прошлые прегрешения — он совершил развратные действия по отношению к нескольким мальчикам.