Домогался воспитанника в детском лагере: Лайф узнал о новом эпизоде в деле актёра из "Улиц разбитых фонарей"
Сейчас в отношении Никиты Струкова ведётся следствие. До суда артист содержится под стражей.
Фото © kino-teatr.ru
Правоохранители выявили ещё один эпизод в деле российского актёра из сериалов "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Опера" Никиты Струкова: по данным источника Лайфа, артист домогался ещё одного воспитанника в детском лагере в Петербурге.
Как рассказал наш собеседник, неоднократные инциденты происходили в период с декабря 2009 года по январь 2010-го. Жертвой актёра стал 14-летний мальчик.
"В голове не укладывается": Коллеги и воспитанники актёра из "Улиц разбитых фонарей" не верят, что он развращал мальчиков
Напомним, 62-летнего актёра "Улиц разбитых фонарей" Никиту Струкова задержали в Петербурге в апреле 2021 года. Как рассказал источник, сейчас всплыли его прошлые прегрешения — он совершил развратные действия по отношению к нескольким мальчикам.
Всё началось с заявления пятнадцатилетнего подростка. Он познакомился со Струковым в детском лагере, где последний был вожатым, мальчик обвинил актёра в домогательствах. Позже стало известно ещё о двух эпизодах. Сейчас в отношении Струкова возбуждено уголовное дело. До суда актёр остаётся под стражей.
Лента новостей
Россиянам рассказали, что съесть до и после прививки для избежания побочных эффектов
сегодня в 08:01
"Это сплошной ужас!": Актриса Ольга Сумская ужаснулась "адским условиям" в украинских поездах
сегодня в 07:54
Потери Краснодарского края от ограничений для туристов оценили в десятки миллиардов рублей
сегодня в 07:29
Комментариев: 0