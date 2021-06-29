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Домогался воспитанника в детском лагере: Лайф узнал о новом эпизоде в деле актёра из "Улиц разбитых фонарей"

Сейчас в отношении Никиты Струкова ведётся следствие. До суда артист содержится под стражей.

29 июня, 08:09

Фото © kino-teatr.ru

Правоохранители выявили ещё один эпизод в деле российского актёра из сериалов "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Опера" Никиты Струкова: по данным источника Лайфа, артист домогался ещё одного воспитанника в детском лагере в Петербурге.

Как рассказал наш собеседник, неоднократные инциденты происходили в период с декабря 2009 года по январь 2010-го. Жертвой актёра стал 14-летний мальчик.

"В голове не укладывается": Коллеги и воспитанники актёра из "Улиц разбитых фонарей" не верят, что он развращал мальчиков

"В голове не укладывается": Коллеги и воспитанники актёра из "Улиц разбитых фонарей" не верят, что он развращал мальчиков

Напомним, 62-летнего актёра "Улиц разбитых фонарей" Никиту Струкова задержали в Петербурге в апреле 2021 года. Как рассказал источник, сейчас всплыли его прошлые прегрешения — он совершил развратные действия по отношению к нескольким мальчикам.

Всё началось с заявления пятнадцатилетнего подростка. Он познакомился со Струковым в детском лагере, где последний был вожатым, мальчик обвинил актёра в домогательствах. Позже стало известно ещё о двух эпизодах. Сейчас в отношении Струкова возбуждено уголовное дело. До суда актёр остаётся под стражей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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