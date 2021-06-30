Президент России Владимир Путин провёл встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Москве. Они обсудили вопросы дальнейшего развития отношений и стратегического партнёрства, а также интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"С вашей лёгкой руки динамика российско-казахстанских отношений такая, что даёт нам возможность смотреть уверенно в будущее. Несмотря на то что пандемия из товарооборота украла четыре-пять процентов, но уже за это первое полугодие рост под 20 процентов! Это хороший показатель того, что не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом", — сказал российский лидер.

В ходе встречи политики коснулись и актуальной темы коронавируса. Назарбаев поблагодарил Путина за российских врачей, которые помогли ему излечиться от ковида.

"Никогда не забуду, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня. Действительно, это было решающее в моём излечении, это не забывается. Спасибо, Владимир Владимирович, за дружбу. Я в таком возрасте уже, что ценности не меняются, ещё раз заверяю в глубоком уважении, искренне успехов вам и здоровья", — сказал он.