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Назарбаев поблагодарил Путина за российских врачей, которые помогли ему излечиться от ковида

Стороны обсудили не только вопросы здоровья, но и успехи, достигнутые в отношениях двух государств.

30 июня, 16:25
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин провёл встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Москве. Они обсудили вопросы дальнейшего развития отношений и стратегического партнёрства, а также интеграционных процессов на евразийском пространстве.

"С вашей лёгкой руки динамика российско-казахстанских отношений такая, что даёт нам возможность смотреть уверенно в будущее. Несмотря на то что пандемия из товарооборота украла четыре-пять процентов, но уже за это первое полугодие рост под 20 процентов! Это хороший показатель того, что не только в этом направлении, но и по другим отношения будут развиваться самым лучшим образом", — сказал российский лидер.

Назарбаев привился от ковида "Спутником V", произведённым в Казахстане

Назарбаев привился от ковида "Спутником V", произведённым в Казахстане

В ходе встречи политики коснулись и актуальной темы коронавируса. Назарбаев поблагодарил Путина за российских врачей, которые помогли ему излечиться от ковида.

"Никогда не забуду, что, когда я заболел, группа российских врачей находилась возле меня. Действительно, это было решающее в моём излечении, это не забывается. Спасибо, Владимир Владимирович, за дружбу. Я в таком возрасте уже, что ценности не меняются, ещё раз заверяю в глубоком уважении, искренне успехов вам и здоровья", — сказал он.

Переболевший коронавирусом Назарбаев дал совет заразившемуся Трампу

Переболевший коронавирусом Назарбаев дал совет заразившемуся Трампу

Напомним, 18 июня 2020 года стало известно о положительном результате обследования на наличие коронавируса у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он ушёл на самоизоляцию, но продолжил работать. Тогда свою поддержку и пожелания здоровья ему выразил президент России Владимир Путин.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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