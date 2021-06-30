Лайф публикует кадры спасения пострадавших после жёсткой посадки самолёта в Подмосковье
Воздушное судно перевернулось и получило серьёзные повреждения, оно находится между деревьями в лесу.
Фото © LIFE
Лайф публикует кадры спасения пострадавших при жёсткой посадке самолёта в Подмосковье. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео спасательной операции после жёсткой посадки легкомоторного самолёта недалеко от города Лыткарино в Московской области.
На кадрах видно, что воздушное судно получило серьёзные повреждения и лежит в перевёрнутом состоянии среди деревьев. На месте работают спасатели, пострадавшие мужчины смогли сами двигаться, в данный момент их везут в больницу.
Напомним, о жёсткой посадке самолёта возле Лыткарина в Московской области стало известно сегодня. В результате крушения пострадали двое мужчин 40–45 лет.
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