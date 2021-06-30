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Лайф публикует кадры спасения пострадавших после жёсткой посадки самолёта в Подмосковье

Воздушное судно перевернулось и получило серьёзные повреждения, оно находится между деревьями в лесу.

30 июня, 16:11

Фото © LIFE

Лайф публикует кадры спасения пострадавших при жёсткой посадке самолёта в Подмосковье. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео спасательной операции после жёсткой посадки легкомоторного самолёта недалеко от города Лыткарино в Московской области.

На кадрах видно, что воздушное судно получило серьёзные повреждения и лежит в перевёрнутом состоянии среди деревьев. На месте работают спасатели, пострадавшие мужчины смогли сами двигаться, в данный момент их везут в больницу.

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Напомним, о жёсткой посадке самолёта возле Лыткарина в Московской области стало известно сегодня. В результате крушения пострадали двое мужчин 40–45 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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