Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье. Видео © Mash

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в районе подмосковного Лыткарина. Как рассказали Лайфу в МЧС, в результате пострадало два человека.

Обстоятельства происшествия уточняются. Спасатели только приехали на место. Mash публикует видео их работы. На кадрах видно, что пострадавшие лежат на земле, рядом — повреждённое воздушное судно.