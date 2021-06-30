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Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье

В результате пострадало два человека, жертв нет. Опубликовано видео работы спасателей на месте происшествия.

30 июня, 15:18

Фото © Mash

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в Подмосковье. Видео © Mash

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в районе подмосковного Лыткарина. Как рассказали Лайфу в МЧС, в результате пострадало два человека.

Обстоятельства происшествия уточняются. Спасатели только приехали на место. Mash публикует видео их работы. На кадрах видно, что пострадавшие лежат на земле, рядом — повреждённое воздушное судно.

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А ранее сегодня легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Суземском районе Брянской области. Причиной случившегося стал отказ двигателя воздушного судна. При крушении судно получило механические повреждения, а пилот — травму головы, от госпитализации он отказался.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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