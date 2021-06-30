Россиян предупредили о новой схеме кражи денег при онлайн-покупках

Злоумышленники придумали новый способ кражи денег, пострадать из-за которого могут любители покупать различные товары онлайн. Схема основана на имитации страниц оплаты, защищённых технологией 3D Secure, которая до сих пор считалась одной из самых безопасных во всём мире.

По данным компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, злоумышленники привлекают жертв с помощью фишинговых страниц. Оттуда люди перенаправляются на поддельную 3D Secure. Такие сайты неотличимы от настоящих страниц оплаты: они содержат логотипы международных платежных систем и не вызывают подозрений у пользователей, которые собираются оплатить покупку онлайн.