В "Матросской Тишине" рассказали, что Навальный дважды говорил о планах совершить побег

Алексей Навальный дважды высказывался о намерении совершить побег. Об этом заявил сотрудник СИЗО-1 ("Матросская Тишина") в ходе заседания Преображенского суда Москвы, признавшего законным постановку осуждённого склонным к побегу.

"В ходе заседания комиссии по постановке на профилактический учёт был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег", — говорится в решении суда.

Члены комиссии исследовали рапорты из изолятора и решили поставить Навального на профилактический учёт на три месяца как лицо, склонное к побегу. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой и попытался оспорить решение СИЗО-1 от 18 февраля 2021 года. 25 июня суд отказал в удовлетворении иска блогера.