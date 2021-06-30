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В "Матросской Тишине" рассказали, что Навальный дважды говорил о планах совершить побег

Ранее суд отказал в удовлетворении иска осуждённого о признании незаконным решения поставить его на учёт.

30 июня, 15:14
<p>Фото © <a href="https://mos-gorsud.ru/rs/preobrazhenskij/news/preobrazhenskij-sud-otkazal-v-udovletvorenii-iskovyh-trebovanij-alekseya-navalnogo-k-organam-fsin-rossii" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos-gorsud.ru</a></p>

Фото © mos-gorsud.ru

Алексей Навальный дважды высказывался о намерении совершить побег. Об этом заявил сотрудник СИЗО-1 ("Матросская Тишина") в ходе заседания Преображенского суда Москвы, признавшего законным постановку осуждённого склонным к побегу.

"В ходе заседания комиссии по постановке на профилактический учёт был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России, который сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег", — говорится в решении суда.

Члены комиссии исследовали рапорты из изолятора и решили поставить Навального на профилактический учёт на три месяца как лицо, склонное к побегу. Сам Навальный объяснил эти слова шуткой и попытался оспорить решение СИЗО-1 от 18 февраля 2021 года. 25 июня суд отказал в удовлетворении иска блогера.

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Напомним, сейчас Навальный находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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