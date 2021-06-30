Ребёнок погиб и восемь человек пострадали в массовом ДТП под Петербургом. Видео © Соцсети

На трассе "Кола" в Ленинградской области столкнулись три легковых автомобиля и три грузовика. Произошло всё на 87-м километре данной трассы.

По данным "Mash на Мойке", семилетний ребёнок умер на месте, ещё восемь человек пострадали, двоих детей (пяти и 15 лет) отправили в больницу. Согласно предварительным данным, водитель одного из грузовиков заснул за рулём и потерял управление.