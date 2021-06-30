Ребёнок погиб и восемь человек пострадали в массовом ДТП под Петербургом
По предварительным данным, один из водителей грузовиков уснул за рулём, в результате чего потерял управление.
Ребёнок погиб и восемь человек пострадали в массовом ДТП под Петербургом. Видео © Соцсети
На трассе "Кола" в Ленинградской области столкнулись три легковых автомобиля и три грузовика. Произошло всё на 87-м километре данной трассы.
По данным "Mash на Мойке", семилетний ребёнок умер на месте, ещё восемь человек пострадали, двоих детей (пяти и 15 лет) отправили в больницу. Согласно предварительным данным, водитель одного из грузовиков заснул за рулём и потерял управление.
Ранее Лайф писал о страшном ДТП в Зеленоградском районе Калининградской области. Водитель рейсового автобуса с 80 пассажирами в салоне не справился с управлением неподалёку от посёлка Поваровка и съехал на обочину, где врезался в дерево. В результате у автобуса снесло почти всю правую часть салона и часть крыши.
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