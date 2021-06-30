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"Кого мне бояться?": Российский фанат успел дать интервью перед матчем, на котором его избили болельщики с Украины

Инцидент произошёл во время встречи команды Андрея Шевченко против Швеции, после которой представители Незалежной вышли в 1/4 финала.

30 июня, 15:45

Избитый украинскими фанатами россиянин, который пришёл на матч футболистов из Незалежной против Швеции с флагом РФ, перед началом игры дал интервью журналисту и заявил, что ему некого бояться.

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"Конечно (россияне болеют за Украину. — Прим. Лайфа), а чего нет? Кого мне бояться?" — подчеркнул российский болельщик.

Оказалось, что избитый болельщик уже давно живёт в Глазго, хотя сам из Тулы. При этом на матч он пришёл в компании друзей из Польши и Украины. Все они поддерживали команду Андрея Шевченко. По словам очевидца неприятного инцидента на матче, на одном из секторов было много украинских националистов. Именно туда и попал россиянин.

"Они гуляли вокруг стадиона открыто с двумя флагами. И, конечно же, привлекали к себе внимание. Но на них не было никакого нападения, потому что было очень много полиции и стюардов вокруг стадиона. Была достаточно хорошая охрана. Но, к сожалению, он попал не в тот сектор, в который стоило идти", — подчеркнул очевидец событий в беседе с RT.

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Напомним, во время матча Украина — Швеция на Евро-2020 группа украинских болельщиков избила фаната, который находился на трибуне с российским флагом. Сама же встреча завершилась победой команды из Незалежной со счётом 2:1. Благодаря этому подшефные Андрея Шевченко впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата Европы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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