Федеральная трасса в Якутии оказалась в огне из-за лесных пожаров
На территории региона действует 314 природных пожаров, за сутки ликвидировано 46.
Трасса "Колыма" охвачена огнём из-за лесных пожаров. Видео © VK/ГИБДД МВД РОССИИ
Из-за сильного лесного пожара участок трассы "Колыма" с 326-го до 365-го километра перекрыт. За сутки количество пожаров увеличилось на 46 очагов, а площадь — более чем на 95 тысяч гектаров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 314 природных пожаров, за сутки ликвидировано 46. К тушению пожара привлекались 2244 человека, 150 единиц техники, а также авиация ведомства.
"Основные усилия главного управления направлены на защиту населённых пунктов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Мегино-Кангаласского районов", — сообщил Павел Гарин, начальник регионального главка МЧС.
Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Вилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нюрбинского, Нерюнгринского, Олёкминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского и Сунтарского районов. Площадь горения составляет свыше 259 тысяч гектаров. В регионе проводится непрерывный мониторинг задымлённости. Под особый контроль взяты Ударник, Уолба, Эльдикан и Телиги. Для защиты этих населённых пунктов подготовлена аэромобильная группировка главного управления.
Ранее Лайф рассказывал, что на заводе имени Кузьмина в Новосибирске вспыхнул крупный пожар. В МЧС рассказали, что загоревшиеся покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Позже стало известно, что огонь перекинулся на соседнее здание.
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