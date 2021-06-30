Федеральная трасса в Якутии оказалась в огне из-за лесных пожаров

Трасса "Колыма" охвачена огнём из-за лесных пожаров. Видео © VK/ГИБДД МВД РОССИИ

Из-за сильного лесного пожара участок трассы "Колыма" с 326-го до 365-го километра перекрыт. За сутки количество пожаров увеличилось на 46 очагов, а площадь — более чем на 95 тысяч гектаров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).

По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действует 314 природных пожаров, за сутки ликвидировано 46. К тушению пожара привлекались 2244 человека, 150 единиц техники, а также авиация ведомства.

"Основные усилия главного управления направлены на защиту населённых пунктов. Аэромобильные группировки продолжат свою работу на территории Горного и Мегино-Кангаласского районов", — сообщил Павел Гарин, начальник регионального главка МЧС.