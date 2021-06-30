Чернышенко рассказал о мгновенной отработке обращений к Путину на прямой линии

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что кабмин следил за прямой линией президента России Владимира Путина и в режиме онлайн отрабатывал все обращения к нему.

"Впервые во время прямой линии мы не просто фиксировали запросы от людей, а мгновенно получали всю необходимую информацию напрямую из регионов", — заявил вице-премьер.

Он подчеркнул, что все обращения сразу принимали в работу профильные вице-премьеры. Президенту не придётся повторять свои поручения дважды, заключил Чернышенко.