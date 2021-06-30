Чернышенко рассказал о мгновенной отработке обращений к Путину на прямой линии
Профильные вице-премьеры сразу принимали в работу все поручения, главе государства не придётся напоминать о них.
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Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что кабмин следил за прямой линией президента России Владимира Путина и в режиме онлайн отрабатывал все обращения к нему.
"Впервые во время прямой линии мы не просто фиксировали запросы от людей, а мгновенно получали всю необходимую информацию напрямую из регионов", — заявил вице-премьер.
Он подчеркнул, что все обращения сразу принимали в работу профильные вице-премьеры. Президенту не придётся повторять свои поручения дважды, заключил Чернышенко.
Ранее Владимир Путин рекомендовал главам регионов проводить прямые линии с жителями. Президент отметил, что во время такого общения происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это важно, чтобы скорректировать действия в важнейших сферах.
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