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Чернышенко рассказал о мгновенной отработке обращений к Путину на прямой линии

Профильные вице-премьеры сразу принимали в работу все поручения, главе государства не придётся напоминать о них.

30 июня, 15:39
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/gov?z=photo-112292509_457253227/wall-112292509_20867" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство России</a></p>

Фото © VK / Правительство России

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что кабмин следил за прямой линией президента России Владимира Путина и в режиме онлайн отрабатывал все обращения к нему.

"Впервые во время прямой линии мы не просто фиксировали запросы от людей, а мгновенно получали всю необходимую информацию напрямую из регионов", — заявил вице-премьер.

Путин ответил на вопрос о своём главном достижении на посту президента

Путин ответил на вопрос о своём главном достижении на посту президента

Он подчеркнул, что все обращения сразу принимали в работу профильные вице-премьеры. Президенту не придётся повторять свои поручения дважды, заключил Чернышенко.

Ранее Владимир Путин рекомендовал главам регионов проводить прямые линии с жителями. Президент отметил, что во время такого общения происходит выборка наиболее актуальных проблем, которые волнуют граждан. И это важно, чтобы скорректировать действия в важнейших сферах.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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