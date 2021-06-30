НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Давайте обнулять": Лавров предложил перезапустить отношения с США на взаимном уважении

По его словам, в нынешнем кризисе двух государств виновата администрация Барака Обамы.

30 июня, 15:33
<p>Сергей Лавров. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/mfa_russia/status/1409842492271480835/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MFA Russia</a></p>

Сергей Лавров. Фото © Twitter / MFA Russia

Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном, однако исключительно на взаимоуважительной основе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, кризис в отношениях РФ и США спровоцировала администрация экс-президента Барака Обамы, он также предложил выход из сложившегося положения.

"Наш подход исключительно всеобъемлющий: давайте обнулять всю эту нездоровую и неприемлемую ситуацию. Москва готова по всем этим вопросам разговаривать, но исключительно на взаимоуважительной основе и на основе баланса интересов друг друга", — сказал Лавров.

Лавров раскритиковал действия США в адрес РФ после саммита Путина и Байдена

Лавров раскритиковал действия США в адрес РФ после саммита Путина и Байдена

Министр заверил, что Россия со своей стороны готова к поиску баланса, и выразил надежду, что американцы "тоже до этого дозреют" и придут к равновесию во всех областях, где у двух стран существуют проблемы, коих немало.

Ранее Лайф сообщал, что Сергей Лавров колко пошутил в ответ на просьбу не загораживать флаг на фотосессии с главой МИД Турции. У российского дипломата получилось рассмешить коллегу, представителей делегаций и прессы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лавров колко пошутил в ответ на просьбу не загораживать флаг на фотосессии с главой МИД Турции

сегодня в 14:28

Секретный план адмирала Горшкова: ВМФ России может "запечатать" корабли США и НАТО в Чёрном море

сегодня в 15:19

Чернышенко рассказал о мгновенной отработке обращений к Путину на прямой линии

сегодня в 15:39

Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую НПО

сегодня в 15:52

Федеральная трасса в Якутии оказалась в огне из-за лесных пожаров

сегодня в 15:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1