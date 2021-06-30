Москва надеется на продолжение диалога с Вашингтоном, однако исключительно на взаимоуважительной основе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, кризис в отношениях РФ и США спровоцировала администрация экс-президента Барака Обамы, он также предложил выход из сложившегося положения.

"Наш подход исключительно всеобъемлющий: давайте обнулять всю эту нездоровую и неприемлемую ситуацию. Москва готова по всем этим вопросам разговаривать, но исключительно на взаимоуважительной основе и на основе баланса интересов друг друга", — сказал Лавров.

Министр заверил, что Россия со своей стороны готова к поиску баланса, и выразил надежду, что американцы "тоже до этого дозреют" и придут к равновесию во всех областях, где у двух стран существуют проблемы, коих немало.