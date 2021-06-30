Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую НПО

Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую неправительственные организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Так, в список попали британские Future of Russia Foundation (фонд "Будущее России"), Khodorkovsky Foundation (фонд Ходорковского) и Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд), а также французская European Choice (Европейский выбор). Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций.