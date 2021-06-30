Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую НПО
Таким образом, на данный момент в соответствующем реестре значатся 37 организаций из разных стран мира.
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Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую неправительственные организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Так, в список попали британские Future of Russia Foundation (фонд "Будущее России"), Khodorkovsky Foundation (фонд Ходорковского) и Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд), а также французская European Choice (Европейский выбор). Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций.
А ранее Генпрокуратура признала нежелательными ещё три НПО немецкого происхождения. На данный момент в реестре нежелательных значатся 37 организаций: 20 из США, четыре из Германии, шесть из Великобритании, две из Чехии и Франции и по одной из Румынии, Литвы, Канады и Бельгии.
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