НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую НПО

Таким образом, на данный момент в соответствующем реестре значатся 37 организаций из разных стран мира.

30 июня, 15:52
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Prosecutor_General%E2%80%99s_Office_of_the_Russian_Federation_(Petrovka).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andreykor</a></p>

Фото © Wikipedia / Andreykor

Генпрокуратура РФ признала нежелательными три британские и одну французскую неправительственные организации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Так, в список попали британские Future of Russia Foundation (фонд "Будущее России"), Khodorkovsky Foundation (фонд Ходорковского) и Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд), а также французская European Choice (Европейский выбор). Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций.

В России признали нежелательной американскую НПО Bard College, сотрудничающую с Соросом

В России признали нежелательной американскую НПО Bard College, сотрудничающую с Соросом

А ранее Генпрокуратура признала нежелательными ещё три НПО немецкого происхождения. На данный момент в реестре нежелательных значатся 37 организаций: 20 из США, четыре из Германии, шесть из Великобритании, две из Чехии и Франции и по одной из Румынии, Литвы, Канады и Бельгии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Три немецкие НПО признали нежелательными в России

26 мая, 15:42

Секретный план адмирала Горшкова: ВМФ России может "запечатать" корабли США и НАТО в Чёрном море

сегодня в 15:19

"Толчок для вакцинации": В АТОР оценили решение Турции пускать привитых россиян без ПЦР-теста

сегодня в 16:28

В Роспотребнадзоре заявили о начале в стране второй волны коронавируса

сегодня в 16:54

Роскомнадзор внёс интервью Собчак с Макаревичем в реестр запрещённой информации

сегодня в 16:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1