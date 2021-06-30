Кирилл Кокорин вместе с приятелем Кареном Григоряном начали свой кутёж с вечера 29 июня, а стартовали они с Нового Арбата. Лайф детально рассказывает о маршруте ночных поездок, в которых ребята совершенно забыли о скоростном режиме.

Взяв в компанию блогершу Люсьен Белоусову и посадив её за руль авто BMW X5, принадлежащего старшему брату Кирилла Александру Кокорину, парни поехали от Рублёвского шоссе до центра Москвы. При этом их совершенно не заботил скоростной режим, например, на шоссе они разогнали внедорожник до 186 км/ч, на Кутузовском проспекте — до 160 км/ч, а на Дорогомиловской улице засветились со скоростью 92 км/ч.

Поездка началась в 19 часов 29 июня и завершилась только утром следующего дня. Около полуночи компания остановилась на Рублёво-Успенском шоссе и задержалась там аж до пяти утра, после чего продолжила свой маршрут. Проехав по Брянскому второму переулку через Бородинский мост, ребята попали на Краснопресненскую набережную, а затем по Третьему транспортному кольцу — на улицу 1905 года. Последний раз камера фиксировала их в 7:42 в проезде Берёзовой Рощи. Затем, вероятно, Кокорин и его друзья направились к Центру международной торговли на Краснопресненской набережной, где их и задержали сотрудники полиции.