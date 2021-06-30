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В Подмосковье неизвестные обстреляли две квартиры и чуть не убили полицейского

Правоохранитель чудом не пострадал: пуля пролетела в нескольких сантиметрах над его головой.

30 июня, 17:32

В Подмосковье обстреляли две квартиры и чуть не убили полицейского. Видео © LIFE

В Воскресенске Московской области неизвестные обстреляли две квартиры. Как стало известно Лайфу, первый случай произошёл ещё 21 мая. В тот день Максим П. находился дома и спал, как вдруг по его окнам начали палить.

Спросонья мужчина подумал, что что-то взорвалось, а когда подошёл к окну, увидел следы от пуль, но злоумышленники уже скрылись. По его словам, полиция взяла с него лишь объяснения. Он подчеркнул, что ему и его друзьям ранее поступали угрозы от неизвестного. После этого и случился обстрел квартиры.

"Полицейские собрали гильзы, сложили их в пакет и уехали. Сказали, что на следующий день приедет оперативная группа, но никто так и не приехал. Понятых не вызывали, протокол с места происшествия не составлялся", — рассказал он Лайфу.

В апреле другу Максима Игорю Г. тоже поступали угрозы, его матери Нине неизвестный абонент прислал сообщение с угрозой убийства. Вечером 12 июня женщина услышала два хлопка: две пули пробили дверь, повредив на кухне несколько бытовых предметов. Женщина вызвала полицию. Когда один из полицейских наклонился, чтобы сфотографировать пули, произошёл ещё один выстрел. Правоохранителя чудом не задело — пуля пролетела в нескольких сантиметрах над его головой.

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"Пошли искать на улицу, кто стрелял, но так никого и не нашли. Насколько мне известно, до сих пор не установили, кто и зачем стрелял", — говорит Нина Г.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Подозрения пострадавших падают на местного хулигана Славу по прозвищу Кирпич. Потерпевший Игорь Г. рассказал, что свою деятельность хулиган начал ещё в 90-х годах.

По словам источника в правоохранительных органах, после стрельбы по квартире Игоря и Нины Г. было возбуждено уголовное дело пока по статье 213 (хулиганство). По предварительным данным, её могут переквалифицировать на статью "Покушение на убийство". Возбуждать уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти с угрозой жизни" не стали, так как сотрудник полиции не пострадал.

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Ранее в Абхазии местный житель устроил стрельбу в ресторане. Он начал приставать к девушкам, которые сидели с мужчинами за столиком. Когда они сделали ему замечание, он достал пистолет и стал стрелять. В результате ранены двое россиян.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина
Антон Громов
Антон Громов
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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