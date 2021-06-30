Экономист счёл очень своевременным проведение прямой линии с Путиным

Проведённая прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным была своевременной, так как в обществе накопилось достаточно большое количество вопросов для обсуждения. Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Я считаю, что прямая линия была очень своевременной, потому что ситуация в мире меняется очень быстро. Был ряд важных событий, если брать внешнюю политику. Например, состоялась встреча президентов России и США, другое обстоятельство — пандемия не ослабевает, каждого из нас волнует, как мы проходим её, какие возможны последствия и как будет реагировать руководство страны на это", — сказал он в беседе с RT.

Оленченко отметил, что на вопросы об инфляции, о росте цен на продукты были даны ответы, а также россиян заверили, что "руководство принимает меры по тому, чтобы сгладить трудности, которые возникают". Большое значение также имеет и подтверждение из уст президента, что все российские вакцины безвредны и эффективны. Это серьёзный шаг в сторону побуждения людей вакцинироваться, заключил эксперт.