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Экономист счёл очень своевременным проведение прямой линии с Путиным

По его словам, глава государства ответил на важнейшие вопросы от международной политики до пандемии.

30 июня, 17:47

Фото © LIFE

Проведённая прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным была своевременной, так как в обществе накопилось достаточно большое количество вопросов для обсуждения. Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Я считаю, что прямая линия была очень своевременной, потому что ситуация в мире меняется очень быстро. Был ряд важных событий, если брать внешнюю политику. Например, состоялась встреча президентов России и США, другое обстоятельство — пандемия не ослабевает, каждого из нас волнует, как мы проходим её, какие возможны последствия и как будет реагировать руководство страны на это", — сказал он в беседе с RT.

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Оленченко отметил, что на вопросы об инфляции, о росте цен на продукты были даны ответы, а также россиян заверили, что "руководство принимает меры по тому, чтобы сгладить трудности, которые возникают". Большое значение также имеет и подтверждение из уст президента, что все российские вакцины безвредны и эффективны. Это серьёзный шаг в сторону побуждения людей вакцинироваться, заключил эксперт.

Ранее заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что кабмин следил за прямой линией президента и в режиме онлайн отрабатывал все обращения к нему. Он подчеркнул, что все обращения сразу принимали в работу профильные вице-премьеры. Президенту не придётся повторять свои поручения дважды, заключил Чернышенко.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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