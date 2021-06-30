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В России стартовала ревакцинация от коронавируса и прививание переболевших

В Минздраве утвердили временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против CoViD-19".

30 июня, 18:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В российских регионах стартовала повторная вакцинация от коронавируса, а также прививание граждан, которые уже переболели ковидом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против CoViD-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших", — сказано в сообщении ведомства.

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Согласно рекомендациям Минздрава, привиться или ревакцинироваться россиянин может любым препаратом, который зарегистрирован в нашей стране. При этом, в случае выявления у пациента в ходе введения первой дозы вакцины серьёзных побочных эффектов, при желании и при отсутствии противопоказаний может быть осуществлена замена препарата на другой — при его наличии.

Также в ведомстве отметили, что ревакцинация или вакцинация после коронавируса спустя полгода рекомендуется, пока в России не будет достигнут нужный уровень коллективного иммунитета, такой период называется "экстренная вакцинация". После достижения указанного целевого показателя уровня коллективного иммунитета можно осуществить переход на "рутинную вакцинацию" в плановом режиме спустя 12 месяцев после перенесённого заболевания или ревакцинации.

В Минздраве рассказали о переходе на "рутинную" вакцинацию от ковида после достижения коллективного иммунитета

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Ранее президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил, что в вопросах прививок нужно руководствоваться не слухами, а словами специалистов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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