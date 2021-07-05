"Вы перестали пить коньяк по утрам?": Губерниев назвал идиотами Минкульт Украины из-за включения в список угроз нацбезопасности
Телеведущий также напомнил, что неоднократно во время эфиров поддерживал и переживал за спортсменов из Незалежной.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале отреагировал на включение его в список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.
"Минкульт Украины и СБУ — вы точно перестали пить коньяк по утрам? Весь мир знает, как я поддерживаю украинских спортсменов! В каждом своём репортаже! Минкульт Украины — это вы, идиоты, создаёте угрозу для своего народа! Я плюю в ваши рожи, Минкульт Украины!", — написал Губерниев.
Ранее Лайф сообщал, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.
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