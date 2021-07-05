Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале отреагировал на включение его в список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

"Минкульт Украины и СБУ — вы точно перестали пить коньяк по утрам? Весь мир знает, как я поддерживаю украинских спортсменов! В каждом своём репортаже! Минкульт Украины — это вы, идиоты, создаёте угрозу для своего народа! Я плюю в ваши рожи, Минкульт Украины!", — написал Губерниев.