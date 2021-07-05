НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Вы перестали пить коньяк по утрам?": Губерниев назвал идиотами Минкульт Украины из-за включения в список угроз нацбезопасности

Телеведущий также напомнил, что неоднократно во время эфиров поддерживал и переживал за спортсменов из Незалежной.

5 июля, 09:46

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале отреагировал на включение его в список лиц, которые несут угрозу нацбезопасности Украины.

"Минкульт Украины и СБУ — вы точно перестали пить коньяк по утрам? Весь мир знает, как я поддерживаю украинских спортсменов! В каждом своём репортаже! Минкульт Украины — это вы, идиоты, создаёте угрозу для своего народа! Я плюю в ваши рожи, Минкульт Украины!", — написал Губерниев.

Комментатора Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины

Комментатора Губерниева признали угрозой нацбезопасности Украины

Ранее Лайф сообщал, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1