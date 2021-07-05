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Шахназаров назвал Меньшова абсолютно эпохальной фигурой

С потерей такого человека уходит великая эпоха советского кино, признался режиссёр.

5 июля, 09:32
<p>Карен Шахназаров. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/director/ros/21519/foto/83594/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Карен Шахназаров. Фото © Kino-teatr.ru

Режиссёр Владимир Меньшов был абсолютно эпохальной фигурой, а его картины формировали мировоззрение каждого, для кого русский язык является родным. Об этом рассказал его коллега Карен Шахназаров, добавив, что он потерял лучшего друга.

"Я приношу соболезнования всему российскому народу и всему русскоговорящему вообще миру, поскольку Меньшов был фигурой эпохальной абсолютно. Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной", — приводит его слова телеканал "360".

Шахназаров также назвал Меньшова лучшим другом и заметил, что потеря такого человека является колоссальной и вместе с ним уходит великая эпоха советского кино.

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Напомним, Владимир Меньшов скончался сегодня, 5 июля, от последствий коронавирусной инфекции. Актёр Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Лайфом назвал его смерть большой потерей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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