Шахназаров назвал Меньшова абсолютно эпохальной фигурой
С потерей такого человека уходит великая эпоха советского кино, признался режиссёр.
Карен Шахназаров. Фото © Kino-teatr.ru
Режиссёр Владимир Меньшов был абсолютно эпохальной фигурой, а его картины формировали мировоззрение каждого, для кого русский язык является родным. Об этом рассказал его коллега Карен Шахназаров, добавив, что он потерял лучшего друга.
"Я приношу соболезнования всему российскому народу и всему русскоговорящему вообще миру, поскольку Меньшов был фигурой эпохальной абсолютно. Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной", — приводит его слова телеканал "360".
Шахназаров также назвал Меньшова лучшим другом и заметил, что потеря такого человека является колоссальной и вместе с ним уходит великая эпоха советского кино.
Напомним, Владимир Меньшов скончался сегодня, 5 июля, от последствий коронавирусной инфекции. Актёр Александр Панкратов-Чёрный в беседе с Лайфом назвал его смерть большой потерей.
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