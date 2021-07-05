Шахназаров назвал Меньшова абсолютно эпохальной фигурой

Режиссёр Владимир Меньшов был абсолютно эпохальной фигурой, а его картины формировали мировоззрение каждого, для кого русский язык является родным. Об этом рассказал его коллега Карен Шахназаров, добавив, что он потерял лучшего друга.

"Я приношу соболезнования всему российскому народу и всему русскоговорящему вообще миру, поскольку Меньшов был фигурой эпохальной абсолютно. Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной", — приводит его слова телеканал "360".