Проклова — о Меньшове: Такой жизни можно позавидовать
Она отметила, что режиссёр создал незабываемые картины, которые вошли в золотую коллекцию российского кино.
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Актриса Елена Проклова выразила соболезнования из-за смерти режиссёра Владимира Меньшова. Она рассказала Лайфу, что о нём у неё воспоминания самые замечательные — как о прекрасном партнёре, весёлом человеке, который очень любил жизнь.
"Он прожил очень интересную жизнь и оставил после себя огромное количество хороших ролей, работ. Такой жизни можно позавидовать, безусловно. Я выражаю соболезнования и семье, и всем людям, которые его любили как актёра, как режиссёра. Он создал незабываемые картины, которые вошли в золотую коллекцию наших фильмов. Встречались на фестивалях и в каких-то поездках, и до последних дней он был человеком, который любил жизнь, который умел ею наслаждаться", — сказала она.
Владимир Меньшов — народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени Н.К. Крупской и премии Американской киноакадемии "Оскар". Среди самых известных его режиссёрских работ — "Москва слезам не верит" (за которую Меньшов и получил "Оскар"), "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Китайский сервиз". Меньшов скончался сегодня от последствий коронавирусной инфекции.
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