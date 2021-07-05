Проклова — о Меньшове: Такой жизни можно позавидовать

Актриса Елена Проклова выразила соболезнования из-за смерти режиссёра Владимира Меньшова. Она рассказала Лайфу, что о нём у неё воспоминания самые замечательные — как о прекрасном партнёре, весёлом человеке, который очень любил жизнь.

"Он прожил очень интересную жизнь и оставил после себя огромное количество хороших ролей, работ. Такой жизни можно позавидовать, безусловно. Я выражаю соболезнования и семье, и всем людям, которые его любили как актёра, как режиссёра. Он создал незабываемые картины, которые вошли в золотую коллекцию наших фильмов. Встречались на фестивалях и в каких-то поездках, и до последних дней он был человеком, который любил жизнь, который умел ею наслаждаться", — сказала она.