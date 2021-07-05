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В двух регионах России задержали участников и организаторов экстремистских сообществ

Большая часть из них несовершеннолетние или лица, только достигшие 18 лет. Многих заключили под стражу.

5 июля, 08:54
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Следователи расследуют уголовные дела об экстремистских сообществах, участников которых задержали в Брянской области и Хабаровском крае. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Так, в Брянской области задержан 17-летний уроженец Пермского края. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает, что не позднее сентября 2020 года он создал экстремистское сообщество и возглавил его, вербовка новых членов проходила через социальные сети. Он также координировал работу организации в двух регионах с помощью сообществ "Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма" (НВСРП), "Правый обозреватель (Национализм) Брянск" и других подобных. Следователи в Пермском крае расследуют уголовные дела против жителей 2004 и 2002 года рождения, они размещали экстремистские материалы и расклеивали листовки, направленные на возбуждение вражды и ненависти.

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Участники незаконного сообщества задержаны и в Хабаровском крае, четырём членам избрана мера пресечения в виде ареста, при этом установлено, что трое задержанных не достигли возраста совершеннолетия.

"В отношении одного участника, не достигшего возраста наступления уголовной ответственности, материалы будут направлены в органы профилактики для постановки на учёт", — сказано в записи.

Организатором выступил 18-летний житель Комсомольска-на-Амуре, создавший ячейку "Молодёжная организация Русь (М.О.Р.)" в марте текущего года. С марта по июнь молодые люди проводили силовые тренировки, готовясь к совершению насильственных преступлений, и весной нанесли побои по меньшей мере трём лицам, а также высказывали оскорбления по национальному признаку. Все события они снимали на видео и публиковали их в Интернете.

Ранее ФСБ показала видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве и Астраханской области. По заданию главарей террористической организации они должны были одновременно совершить вооружённые атаки в людных местах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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