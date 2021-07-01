НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ФСБ показала видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве и Астраханской области

По заданию главарей террористической организации они должны были одновременно совершить вооружённые атаки в людных местах.

1 июля, 11:26

Видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве и Астраханской области. Видео © ФСБ РФ

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков ИГИЛ*, которые собирались устроить нападения в Москве и Астраханской области. На кадрах виден отдельно стоящий дом, который штурмуют силовики. Ранее в спецслужбе рассказали, что один из террористов при задержании оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован. Второе задержание прошло в Москве.

В ФСБ сообщили, что двое граждан России планировали теракт по указанию главарей группировки, боевики должны были одновременно совершить вооружённые атаки в людных местах Москвы и Астраханской области.

В Белгороде ФСБ раскрыла ячейку сторонников украинских неонацистов

В Белгороде ФСБ раскрыла ячейку сторонников украинских неонацистов

При обысках у них нашли оружие, флаги террористической организации, переделанную гранату и экстремистскую литературу.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области

сегодня в 10:53

Подорвали две машины: Мощный взрыв на военной базе в Колумбии оказался терактом

16 июня, 01:50
adult

Пешехода от удара разорвало на части: В Астрахани лихач на BMW на скорости насмерть сбил шеф-повара известного ресторана

сегодня в 11:24

Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом нет вины народа

сегодня в 11:26

Эти кадры раскроют секрет "рублёвской красавицы", которая завоевала корону "Мисс Москва – 2021"

сегодня в 11:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1