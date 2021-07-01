ФСБ показала видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве и Астраханской области
По заданию главарей террористической организации они должны были одновременно совершить вооружённые атаки в людных местах.
Видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве и Астраханской области. Видео © ФСБ РФ
ФСБ опубликовала видео задержания боевиков ИГИЛ*, которые собирались устроить нападения в Москве и Астраханской области. На кадрах виден отдельно стоящий дом, который штурмуют силовики. Ранее в спецслужбе рассказали, что один из террористов при задержании оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован. Второе задержание прошло в Москве.
В ФСБ сообщили, что двое граждан России планировали теракт по указанию главарей группировки, боевики должны были одновременно совершить вооружённые атаки в людных местах Москвы и Астраханской области.
При обысках у них нашли оружие, флаги террористической организации, переделанную гранату и экстремистскую литературу.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
Лента новостей
Лукашенко заявил, что суверенитет Украины "тает", но в этом нет вины народа
сегодня в 11:26
Пешехода от удара разорвало на части: В Астрахани лихач на BMW на скорости насмерть сбил шеф-повара известного ресторана
сегодня в 11:24
Суд запретил работу телеграм-бота "Глаз Бога" за распространение личных данных россиян
сегодня в 11:12
Комментариев: 0