ФСБ показала видео задержания боевиков, готовивших теракты в Москве и Астраханской области

ФСБ опубликовала видео задержания боевиков ИГИЛ*, которые собирались устроить нападения в Москве и Астраханской области. На кадрах виден отдельно стоящий дом, который штурмуют силовики. Ранее в спецслужбе рассказали, что один из террористов при задержании оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован. Второе задержание прошло в Москве.