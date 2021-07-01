Пешехода разорвало напополам: В Астрахани лихач на BMW насмерть сбил шеф-повара ресторана
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на встречку, сбил мужчину, а после врезался в опору ЛЭП и киоск. Незадолго до трагедии лихач устроил гонки по ночному городу с Lexus.
В Астрахани лихач на BMW сбил человека, от удара пешехода разорвало на две части. Видео © Соцсети
Жуткая авария произошла минувшей ночью в Астрахани. Там автомобиль BMW вылетел на встречку и на полном ходу сбил молодого человека, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пешехода буквально разорвало пополам.
Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошёл около часа ночи на Адмиралтейской улице. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на встречку, сбил парня, а после врезался в опору ЛЭП и киоск. От сильного удара пешехода отбросило на несколько метров, к сожалению, мужчина скончался на месте.
Фото © УМВД по Астраханской области
Как отмечают в соцсетях, погибшим оказался шеф-повар известного в Астрахани ресторана "Онегин". В тот вечер он вместе с коллегой возвращался домой с работы.
Местные СМИ пишут, что незадолго до трагедии BMW устроил гонки с автомобилем Lexus. На опубликованных кадрах в соцсетях действительно видно, как по пустой ночной дороге летят параллельно друг другу две иномарки. Как удалось выяснить правоохранителям, автомобиль BMW 335i не был зарегистрирован, а номера вообще числились в розыске.
"По факту гибели астраханца следственными органами региональной полиции проводится процессуальная проверка", — уточнили в региональном МВД.
Ранее москвичка рассказала Лайфу о смертельном ДТП с мальчиком на самокате, сбитым на зебре. Инцидент произошёл в Керамическом проезде. Мальчик пересекал дорогу по пешеходному переходу, но, по предварительным данным, с самоката слезать не стал. В какой-то момент его сбила легковушка. От удара ребёнок отлетел в сторону.
Лента новостей
Суд запретил работу телеграм-бота "Глаз Бога" за распространение личных данных россиян
сегодня в 11:12
"В старости её реально несёт": Пранкер позвонил Ницой от лица "московита" Довбика и пообещал впредь говорить на мове
сегодня в 11:09
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
сегодня в 10:53
Комментариев: 0