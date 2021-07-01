Нурмагомедов стал вторым в рейтинге самых богатых бойцов в истории MMA

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занял второе место в рейтинге самых богатых бойцов в истории смешанных единоборств, составленном китайской газетой South China Morning Post.

По данным издания, Нурмагомедов заработал 40 миллионов долларов. В рейтинге он уступает только экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору, у которого 400 миллионов.

В первую пятёрку также вошли бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер (30 миллионов долларов), экс-чемпион промоушена в тяжёлом весе американец Брок Леснар (25 миллионов долларов) и его соотечественник Би Джей Пенн (22 миллиона долларов), ранее завоевавший чемпионский титул UFC в двух весовых категориях.





Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.