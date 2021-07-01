Нурмагомедов стал вторым в рейтинге самых богатых бойцов в истории MMA
Он уступил только экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занял второе место в рейтинге самых богатых бойцов в истории смешанных единоборств, составленном китайской газетой South China Morning Post.
По данным издания, Нурмагомедов заработал 40 миллионов долларов. В рейтинге он уступает только экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору, у которого 400 миллионов.
В первую пятёрку также вошли бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер (30 миллионов долларов), экс-чемпион промоушена в тяжёлом весе американец Брок Леснар (25 миллионов долларов) и его соотечественник Би Джей Пенн (22 миллиона долларов), ранее завоевавший чемпионский титул UFC в двух весовых категориях.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Своё решение российский спортсмен объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер из-за коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.
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