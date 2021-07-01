"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе футболиста сборной Англии за 85 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке у дортмундской "Боруссии" полузащитника сборной Англии Джейдона Санчо. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Сумма сделки составит 85 миллионов евро. Трансфер 21-летнего футболиста будет завершён после оформления всех документов и прохождения хавбеком медицинского обследования.

Санчо является воспитанником "Манчестер Сити". С 2017 года он выступал за "Боруссию". В составе немецкого клуба выиграл Кубок и Суперкубок Германии. За дортмундскую команду полузащитник провёл во всех турнирах 137 матчей, забил 50 голов и сделал 64 результативные передачи.