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"Манчестер Юнайтед" договорился о переходе футболиста сборной Англии за 85 миллионов евро

Трансфер будет завершён после оформления всех документов и прохождения игроком медицинского обследования.

1 июля, 10:33
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Sanchooo10/status/1393216485745692680/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Jadon Sancho</a></p>

Фото © Twitter / Jadon Sancho

"Манчестер Юнайтед" договорился о покупке у дортмундской "Боруссии" полузащитника сборной Англии Джейдона Санчо. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Сумма сделки составит 85 миллионов евро. Трансфер 21-летнего футболиста будет завершён после оформления всех документов и прохождения хавбеком медицинского обследования.

Санчо является воспитанником "Манчестер Сити". С 2017 года он выступал за "Боруссию". В составе немецкого клуба выиграл Кубок и Суперкубок Германии. За дортмундскую команду полузащитник провёл во всех турнирах 137 матчей, забил 50 голов и сделал 64 результативные передачи.

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Сейчас футболист в составе сборной Англии играет на чемпионате Европы. В четвертьфинале родоначальникам футбола предстоит сыграть с Украиной. Всего Санчо провёл за национальную команду 20 матчей, отметившись тремя голами.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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