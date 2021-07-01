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Капитан сборной России Дзюба может продолжить карьеру в Турции

Всего в составе своего нынешнего клуба — "Зенита" — он провёл чуть более 200 матчей и забил 95 голов.

1 июля, 09:07
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Капитан сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Артём Дзюба может перейти в стамбульский "Фенербахче". Об этом сообщает Fotomac.

По информации издания, руководство турецкого клуба уже начало переговоры с сине-бело-голубыми. Кроме того, "Фенербахче" готов предложить "все необходимые условия" для нападающего.

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком "Зенита" в прошедшем сезоне

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком "Зенита" в прошедшем сезоне

Добавим, что в составе "Зенита" Дзюба провёл 210 матчей, в которых забил 95 голов. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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