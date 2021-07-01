Капитан сборной России Дзюба может продолжить карьеру в Турции
Всего в составе своего нынешнего клуба — "Зенита" — он провёл чуть более 200 матчей и забил 95 голов.
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Капитан сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Артём Дзюба может перейти в стамбульский "Фенербахче". Об этом сообщает Fotomac.
По информации издания, руководство турецкого клуба уже начало переговоры с сине-бело-голубыми. Кроме того, "Фенербахче" готов предложить "все необходимые условия" для нападающего.
Добавим, что в составе "Зенита" Дзюба провёл 210 матчей, в которых забил 95 голов. По итогам прошлого сезона он стал лучшим бомбардиром в истории РПЛ.
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