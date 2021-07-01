Капитан сборной России Дзюба может продолжить карьеру в Турции

Капитан сборной России по футболу и петербургского "Зенита" Артём Дзюба может перейти в стамбульский "Фенербахче". Об этом сообщает Fotomac.

По информации издания, руководство турецкого клуба уже начало переговоры с сине-бело-голубыми. Кроме того, "Фенербахче" готов предложить "все необходимые условия" для нападающего.