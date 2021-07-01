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Консульство РФ обратилось в полицию Шотландии после нападения украинских фанатов на российского болельщика

В полиции Глазго сообщили, что пока не могут идентифицировать опубликованные в соцсетях фото и видео.

1 июля, 03:47
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Генконсульство России в Эдинбурге отреагировало на инцидент с нападением на болельщика с российским флагом во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции в Глазго.

"Мы направили запрос в полицию, пока ожидаем ответ. Больше ничего не было, никаких обращений", - приводит слова представителя дипмиссии РИА "Новости".

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В то же время в полиции Глазго сообщили, что не могут идентифицировать опубликованные в соцсетях фото и видео. Также отмечается, что после инцидента никаких обращений в российские дипломатические представительства не поступало.

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Напомним, перед матчем сборных Швеции и Украины в 1/8 финала Евро-2020 в соцсетях опубликовали фотографию обнимающихся фанатов с украинским и российским флагом, однако последствия этого стали известны уже после игры. На новых снимках видно, как агрессивно настроенный болельщик украинской национальной команды стоит рядом с человеком в российской форме, у которого разорвана футболка, он держится за левую сторону лица, как будто после удара. Позже Денис Смоленский, именно так зовут российского болельщика, рассказал о случившемся. По словам россиянина, нападавшего задержали. Тем временем в Госдуме осудили поведение украинских фанатов, а Оргкомитет Евро-2020 начал проверку инцидента.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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