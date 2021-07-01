Консульство РФ обратилось в полицию Шотландии после нападения украинских фанатов на российского болельщика

Генконсульство России в Эдинбурге отреагировало на инцидент с нападением на болельщика с российским флагом во время матча чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Швеции в Глазго.

"Мы направили запрос в полицию, пока ожидаем ответ. Больше ничего не было, никаких обращений", - приводит слова представителя дипмиссии РИА "Новости".