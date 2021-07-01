Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч 1/4 финала Евро-2020
Главным судьёй встречи станет представитель Нидерландов Бьорн Кёйперс, помогут ему его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным судьёй на матч четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании.
Главным арбитром встречи станет голландец Бьорн Кёйперс, его помощниками — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды). На VAR отработают их соотечественники Пол ван Бокель и Кевин Блом, а также итальянцы Филиппо Мели и Массимилиано Иррати.
Добавим, что до этого Карасёв отработал на четырёх матчах турнира. В трёх случаях он назначался главным арбитром встречи, в том числе на матче 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.
Евро-2020. Главное по теме
Консульство РФ обратилось в полицию Шотландии после нападения украинских фанатов на российского болельщика
сегодня в 03:47
Он виноват, но он не виноват: РФС поставил Черчесову "двойку", но не признал ответственным за провал на Евро
вчера в 21:40
"Кого мне бояться?": Российский фанат успел дать интервью перед матчем, на котором его избили болельщики с Украины
вчера в 15:45
Комментариев: 0