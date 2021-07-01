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Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч 1/4 финала Евро-2020

Главным судьёй встречи станет представитель Нидерландов Бьорн Кёйперс, помогут ему его соотечественники Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

1 июля, 08:41

Фото © ТАСС / Бухарев Олег

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным судьёй на матч четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании.

Главным арбитром встречи станет голландец Бьорн Кёйперс, его помощниками — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды). На VAR отработают их соотечественники Пол ван Бокель и Кевин Блом, а также итальянцы Филиппо Мели и Массимилиано Иррати.

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Добавим, что до этого Карасёв отработал на четырёх матчах турнира. В трёх случаях он назначался главным арбитром встречи, в том числе на матче 1/8 финала Евро-2020 Нидерланды — Чехия.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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