Российский арбитр Карасёв получил назначение на матч 1/4 финала Евро-2020

Российский арбитр Сергей Карасёв назначен резервным судьёй на матч четвертьфинала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании.

Главным арбитром встречи станет голландец Бьорн Кёйперс, его помощниками — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра (оба — Нидерланды). На VAR отработают их соотечественники Пол ван Бокель и Кевин Блом, а также итальянцы Филиппо Мели и Массимилиано Иррати.