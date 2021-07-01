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Василевский сделал 42 сэйва и помог "Тампе" второй раз обыграть "Монреаль" в финале Кубка Стэнли

"Молнии" обновили клубный рекорд по продолжительности победной серии на домашней площадки в плей-офф НХЛ.

1 июля, 03:35
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" победил "Монреаль Канадиенс" в финале Кубка Стэнли со счётом 3:1 и повёл в серии 2-0.

В составе "молний" отличились Энтони Сирелли, Ондржей Палат и Блейк Коулман. У Монреаля заброшенная шайба на счету Ника Сузуки. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали, зато голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 42 броска и стал первой звездой встречи. Защитник "Монреаля" Александр Романов участия в игре не принимал.

Стоит отметить, что "Тампа" обновила клубный рекорд по продолжительности победной серии на домашней площадки в плей-офф НХЛ. Это уже пятая подряд виктория молний с учётом полуфинала.

Третья встреча финала состоится 3 июля. Напомним, "Тампа" защищает титул, выигранный в прошлом году.

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Ранее российский хоккеист Кирилл Капризов выиграл приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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