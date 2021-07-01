Василевский сделал 42 сэйва и помог "Тампе" второй раз обыграть "Монреаль" в финале Кубка Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" победил "Монреаль Канадиенс" в финале Кубка Стэнли со счётом 3:1 и повёл в серии 2-0.

В составе "молний" отличились Энтони Сирелли, Ондржей Палат и Блейк Коулман. У Монреаля заброшенная шайба на счету Ника Сузуки. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачёв очков не набрали, зато голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 42 броска и стал первой звездой встречи. Защитник "Монреаля" Александр Романов участия в игре не принимал.

Make that a 42-save Game 2 performance from Andrei Vasilevskiy!#HockeyHugs are definitely earned here. #StanleyCup pic.twitter.com/fDR0hXyB5H — NHL (@NHL) July 1, 2021

Стоит отметить, что "Тампа" обновила клубный рекорд по продолжительности победной серии на домашней площадки в плей-офф НХЛ. Это уже пятая подряд виктория молний с учётом полуфинала.

Третья встреча финала состоится 3 июля. Напомним, "Тампа" защищает титул, выигранный в прошлом году.