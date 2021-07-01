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"Это похоже на маленькую смерть": Кокорин с женой отписались друг от друга в соцсетях после обвинений в предательстве

Дарья Валитова отметила, что сейчас переживает сложное время и не может некоторые вещи держать в себе.

30 июня, 23:54
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJg464sKKey/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kokorin9</a></p>

Фото © Instagram / kokorin9

Жена российского футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в своём инстаграме пост о предательстве и отписалась от супруга в соцсети. При этом игрок, который ныне выступает за итальянскую "Фиорентину", также отписался от своей избранницы.

Дарья отметила, что сейчас переживает сложное время и не может некоторые вещи держать в себе.

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"Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжёлое, что может случиться с каждым из нас… Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод", — написала она в сториз.

При этом супруга Кокорина заметила, что пока не готова рассказать, что именно произошло, поскольку она сейчас находится на эмоциях.

"Прямо сейчас я ещё не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определённый жизненный урок… Тяжёлый и болезненный урок… Придёт время, и я расскажу об этом открыто, как никогда… Сегодня мне пусто и больно", — подчеркнула Валитова.

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Александр Кокорин состоит в отношениях с Дарьей Валитовой с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

Ранее жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала о своём отношении к Александру Кокорину. Она призналась, что её трясёт от фамилии футболиста.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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