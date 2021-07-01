"Это похоже на маленькую смерть": Кокорин с женой отписались друг от друга в соцсетях после обвинений в предательстве
Дарья Валитова отметила, что сейчас переживает сложное время и не может некоторые вещи держать в себе.
Фото © Instagram / kokorin9
Жена российского футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала в своём инстаграме пост о предательстве и отписалась от супруга в соцсети. При этом игрок, который ныне выступает за итальянскую "Фиорентину", также отписался от своей избранницы.
Дарья отметила, что сейчас переживает сложное время и не может некоторые вещи держать в себе.
"Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично… Но есть вещи, которые невозможно держать в себе… Предательство близкого человека, наверное, самое тяжёлое, что может случиться с каждым из нас… Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод… Ни с чем не сравнимый холод", — написала она в сториз.
При этом супруга Кокорина заметила, что пока не готова рассказать, что именно произошло, поскольку она сейчас находится на эмоциях.
"Прямо сейчас я ещё не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определённый жизненный урок… Тяжёлый и болезненный урок… Придёт время, и я расскажу об этом открыто, как никогда… Сегодня мне пусто и больно", — подчеркнула Валитова.
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Александр Кокорин состоит в отношениях с Дарьей Валитовой с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.
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