Ирина Шейк с треском провалила рекламу, не подумав о том, что все будут смотреть на её голое тело

Модель снова решила прорекламировать обувь популярного бренда, но совершила ту же ошибку, что и прежде. Судя по комментариям, обновку на фото мало кто заметил.