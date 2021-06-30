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Ирина Шейк с треском провалила рекламу, не подумав о том, что все будут смотреть на её голое тело

Модель снова решила прорекламировать обувь популярного бренда, но совершила ту же ошибку, что и прежде. Судя по комментариям, обновку на фото мало кто заметил.

30 июня, 15:23

Фото © Instagram / jacobrozenberg

Заполучить себе в кампанию популярную российскую супермодель Ирину Шейк мечтает каждый, не догадываясь, насколько это опасно. Модный бренд обуви Tamara Mellon выпустил новую коллекцию и договорился с 35-летней звездой, что она займётся её продвижением. Однако стоило Ирине опубликовать снимки в "Инстаграме", как стало понятно, что её фанатов больше интересует она сама.

Фото © Instagram / irinashayk

Фото © Instagram / irinashayk

Супермодель поделилась парой фото, на которых она позировала на безлюдном пляже возле засохшего дерева. Чтобы не отвлекать подписчиков от новых сапог, Ирина не стала делать серьёзных причёсок или яркий макияж. Без одежды модель тоже решила обойтись, надев лишь крошечные белые плавки от купальника. Она крутилась перед камерой, демонстрируя обувь со всех сторон, однако подписчики были сосредоточены совсем не на ней.

Фото © Instagram / irinashayk и jacobrozenberg

Фото © Instagram / irinashayk и jacobrozenberg

Сестрёнка, ты просто огонь!🔥

angelcandices

Ирина, вы такая красивая…😭

teawithmilk2869

Ты куда лучше, чем Ким❤️‍

devwideshut

Фото © Instagram / irinashayk и jacobrozenberg

Фото © Instagram / irinashayk и jacobrozenberg

Под фото Ирины с каждым днём всё больше требуют показать рэпера Канье Уэста — бывшего мужа Ким Кардашьян. Музыкант расстался со знаменитой дивой после семи лет брака, а теперь, по слухам, встречается с российской супермоделью. Эти слухи почти переросли в уверенность, когда папарацци поймали парочку, отмечающую вдвоём день рождения рэпера во Франции.

Обнажённая Ирина Шейк подсказала на фото, как справляться с жарой, но сделала всем только хуже

Обнажённая Ирина Шейк подсказала на фото, как справляться с жарой, но сделала всем только хуже

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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