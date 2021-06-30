Ирина Шейк с треском провалила рекламу, не подумав о том, что все будут смотреть на её голое тело
Модель снова решила прорекламировать обувь популярного бренда, но совершила ту же ошибку, что и прежде. Судя по комментариям, обновку на фото мало кто заметил.
Фото © Instagram / jacobrozenberg
Заполучить себе в кампанию популярную российскую супермодель Ирину Шейк мечтает каждый, не догадываясь, насколько это опасно. Модный бренд обуви Tamara Mellon выпустил новую коллекцию и договорился с 35-летней звездой, что она займётся её продвижением. Однако стоило Ирине опубликовать снимки в "Инстаграме", как стало понятно, что её фанатов больше интересует она сама.
Фото © Instagram / irinashayk
Супермодель поделилась парой фото, на которых она позировала на безлюдном пляже возле засохшего дерева. Чтобы не отвлекать подписчиков от новых сапог, Ирина не стала делать серьёзных причёсок или яркий макияж. Без одежды модель тоже решила обойтись, надев лишь крошечные белые плавки от купальника. Она крутилась перед камерой, демонстрируя обувь со всех сторон, однако подписчики были сосредоточены совсем не на ней.
Сестрёнка, ты просто огонь!🔥
Ирина, вы такая красивая…😭
Ты куда лучше, чем Ким❤️
Под фото Ирины с каждым днём всё больше требуют показать рэпера Канье Уэста — бывшего мужа Ким Кардашьян. Музыкант расстался со знаменитой дивой после семи лет брака, а теперь, по слухам, встречается с российской супермоделью. Эти слухи почти переросли в уверенность, когда папарацци поймали парочку, отмечающую вдвоём день рождения рэпера во Франции.
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