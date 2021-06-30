Есть у Шпака такая тема — он нечистоплотный. Сколько мы раз ругались. Я кричала: "Сними штаны, я постираю". А он всегда об этом говорил, что святой человек не пахнет, что к святому человеку грязь не пристаёт. Он не приучен к гигиене. Мог не чистить зубы по несколько дней. <...> Был тотальный контроль во всём, вплоть до того, что говорил: "Не закрывай в туалете дверь — я должен слышать, как ты какаешь, должен проверить, как и чем ты там ходишь". Он подавал это под соусом, что у любимых людей не должно быть секретов

Мася Шпак