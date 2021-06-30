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"Не закрывай в туалете дверь": Жена блогера Саши Шпака раскрыла омерзительные детали, которые уничтожили их брак

Колоритные блогеры из Санкт-Петербурга Александр и Мася Шпак решили закончить свои отношения, сообщив фанатам о разводе. Однако мирно расстаться супруги не смогли и принялись "поливать друг друга грязью".

30 июня, 13:39

Фото © Instagram / masyashpakofficial. Скриншот © YouTube / Masya Shpak Official

Мася Шпак разместила на своём ютуб-канале видео о причинах развода, которое быстро вышло в тренды. Блогерша по пунктам решила объяснить, почему её бывший "нарцисс и психопат", и раскрыла особо неприглядные моменты из их личной жизни. Так, по словам интернет-звезды, её татуированный супруг-бодибилдер был крайне нечистоплотным человеком, который старался контролировать её во всём — вплоть до походов в туалет.

Видео © YouTube / Masya Shpak Official

Есть у Шпака такая тема — он нечистоплотный. Сколько мы раз ругались. Я кричала: "Сними штаны, я постираю". А он всегда об этом говорил, что святой человек не пахнет, что к святому человеку грязь не пристаёт. Он не приучен к гигиене. Мог не чистить зубы по несколько дней. <...> Был тотальный контроль во всём, вплоть до того, что говорил: "Не закрывай в туалете дверь — я должен слышать, как ты какаешь, должен проверить, как и чем ты там ходишь". Он подавал это под соусом, что у любимых людей не должно быть секретов

Мася Шпак

Фото © Instagram / masyashpakofficial

Фото © Instagram / masyashpakofficial

40-летняя блогерша отметила, что их брак мог закончиться ещё несколько лет назад. Однако супруги, успешно зарабатывавшие вместе деньги, не смогли расстаться из-за материальной стороны вопроса.

Протянула семь лет, потому что в определённый момент у нас завязались финансовые обязательства. Если бы их не было, наши отношения закончились бы гораздо раньше — где-то на четвёртом году

Мася Шпак

Фото © Instagram / masyashpakofficial, sashashpakofficial

Фото © Instagram / masyashpakofficial, sashashpakofficial

После откровений Маси Саша Шпак тоже поспешил записать видеоответ. "Что, дошло до вас, что развод реальность, а не шутка? <...> Полетело грязное бельё? Давайте, идите за попкорном. <...> Из абьюзера, которого не было ещё год назад, я теперь превратился в психопата, грязнулю, интересно, что появится ещё дальше", — обращался он к зрителям. Блогер отметил, что супруга повернула ситуацию так, как выгодно ей, однако он не собирается до конца следовать её примеру. "Я не идеал, но та мерзость, которая сегодня полилась от Маси, остаётся на её совести", — заключил бодибилдер.

"Поняла, что я не вынесу": Жена блогера Александра Шпака раскрыла истинные причины, почему они разводятся

"Поняла, что я не вынесу": Жена блогера Александра Шпака раскрыла истинные причины, почему они разводятся

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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