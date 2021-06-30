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На видео с сыном Королёвой заметили одну деталь, по которой поняли, что он женился на стриптизёрше

Архип Глушко не только поёт, как мама. Со звёздной родительницей он схож и в выборе второй половинки. Его избранницей стала исполнительница откровенных танцев Мелисса Волынкина, которая сама сделала парню предложение.

30 июня, 10:42

Фото © Instagram / melissa_foxs_

Недавно девушка признавалась, что подарила Архипу кольцо, предложив ему руку и сердце. Однако о свадьбе влюблённые не сообщали. Теперь бабушка парня Людмила Порывай поделилась в "Инстаграме" видео, где внук поёт песню на вечеринке, и зрители заподозрили, что бракосочетание всё же состоялось.

Видео © Instagram / mama_luda_star

Пока Архип танцевал с микрофоном, исполняя песню Макса Барских "Я хочу танцевать", пользователи разглядели у него на безымянном пальце обручальное кольцо. Юзеры сразу же поинтересовались в комментариях, когда влюблённые оформили отношения, но ответа не получили.

А когда внучёк женился😳? Кольцо на пальце 😳

tanyagorrr

Скриншот © Instagram / mama_luda_star

Скриншот © Instagram / mama_luda_star

Кроме личной жизни сына Королёвой зрителей заинтересовала и его творческая. Пользователи решили, что наследнику звезды стоит подтянуть свои вокальные и танцевальные способности.

Фото © Instagram / grek_grex, melissa_foxs_

Фото © Instagram / grek_grex, melissa_foxs_

Ни голоса, ни движений! По-моему, лучше идти по стопам отца! 😂

li.ubov4211

Вы что!!! Это же суперталант, парень #1 в России. Такой же талант, как внуки Пугачёвой 😅🤣😂👎🤮Как же может быть по-другому у таких людей?! Только петь или модель🤢

alexhorku

Приехавшая из Новокузнецка Мелисса Волынкина, начав встречаться с Архипом, вместе с ним поселилась в доме родителей парня — певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Тарзана (Сергея Глушко). Влюблённые заняли в особняке третий этаж. При этом девушке, которая называла себя "жадной стриптизёршей" и зарабатывала до 800 тыс. в месяц, пришлось оставить своё занятие. Хотя танцовщица и признавалась, что скучает по нему. После она начала учить танцам на пилоне самого Архипа.

Стриптизёрша за 800 тыс.: что так очаровало сына Королёвой и Тарзана в его полуголой будущей жене

Стриптизёрша за 800 тыс.: что так очаровало сына Королёвой и Тарзана в его полуголой будущей жене

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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