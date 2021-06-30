На видео с сыном Королёвой заметили одну деталь, по которой поняли, что он женился на стриптизёрше

Архип Глушко не только поёт, как мама. Со звёздной родительницей он схож и в выборе второй половинки. Его избранницей стала исполнительница откровенных танцев Мелисса Волынкина, которая сама сделала парню предложение.