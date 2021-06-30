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61-летняя Лариса Вербицкая показала фото в купальнике, заставив фанатов поедать её глазами

Заслуженная артистка России может поразить не только профессиональным мастерством, но и своими секретами красоты, которые позволяют ей выглядеть молодо даже на седьмом десятке. И теперь она решила немного побаловать подписчиков.

30 июня, 07:46

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

Лариса Вербицкая поделилась в "Инстаграме" советами о том, как вести себя в жаркую погоду. А к полезному посту она приложила откровенное фото, которым залюбовались фанаты.

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

На снимке ведущая позировала в чёрном слитном купальнике, гуляя по волнам. Она распустила волосы и набросила удлинённую рубашку, создав молодёжный образ. Стройная фигура, эффектная зона декольте и свежий румянец — глядя на снимок, сложно поверить, что на нём немолодая девушка. При этом Лариса отметила, что сейчас находится дома, а кадр достала из архива.

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

Подписчики поблагодарили артистку и отметили, что доверяют её советам, которые помогают ей так роскошно выглядеть. Они не смогли не указать на то, что фигура у ведущей — на зависть всем.

Фигура у Вас!🔥

tatiana_m_rieltor_sochi

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

Лариса, хорошие советы. Фото прекрасное!!!👏👏👏

zakhvatova1477

Лариса! С удовольствием читаю все Ваши советы) Вам можно доверять) Выглядите на все 💯!

nramilyav

Лариса Вербицкая — диктор и телеведущая, заслуженная артистка России, ставшая известной на всю страну как ведущая программы "Доброе утро". Лариса с детства занималась спортом и по сей день тщательно заботится о своём теле. Недавно Вербицкая сообщила, что скоро выходит её книга "В 60 — 6:0 в мою пользу", где она рассказывает "о своих секретах многолетнего "выживания" по ту сторону телеэкрана" и делится секретами красоты.

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

60-летняя ведущая сменила позу перед камерой, показав на всю страну, что на ней нет белья

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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