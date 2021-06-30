61-летняя Лариса Вербицкая показала фото в купальнике, заставив фанатов поедать её глазами

Лариса Вербицкая поделилась в "Инстаграме" советами о том, как вести себя в жаркую погоду. А к полезному посту она приложила откровенное фото, которым залюбовались фанаты.

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

На снимке ведущая позировала в чёрном слитном купальнике, гуляя по волнам. Она распустила волосы и набросила удлинённую рубашку, создав молодёжный образ. Стройная фигура, эффектная зона декольте и свежий румянец — глядя на снимок, сложно поверить, что на нём немолодая девушка. При этом Лариса отметила, что сейчас находится дома, а кадр достала из архива.

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

Подписчики поблагодарили артистку и отметили, что доверяют её советам, которые помогают ей так роскошно выглядеть. Они не смогли не указать на то, что фигура у ведущей — на зависть всем.

Фигура у Вас!🔥 tatiana_m_rieltor_sochi

Фото © Instagram / larisa_verbitskaya

Лариса, хорошие советы. Фото прекрасное!!!👏👏👏 zakhvatova1477

Лариса! С удовольствием читаю все Ваши советы) Вам можно доверять) Выглядите на все 💯! nramilyav