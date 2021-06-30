61-летняя Лариса Вербицкая показала фото в купальнике, заставив фанатов поедать её глазами
Заслуженная артистка России может поразить не только профессиональным мастерством, но и своими секретами красоты, которые позволяют ей выглядеть молодо даже на седьмом десятке. И теперь она решила немного побаловать подписчиков.
Лариса Вербицкая поделилась в "Инстаграме" советами о том, как вести себя в жаркую погоду. А к полезному посту она приложила откровенное фото, которым залюбовались фанаты.
На снимке ведущая позировала в чёрном слитном купальнике, гуляя по волнам. Она распустила волосы и набросила удлинённую рубашку, создав молодёжный образ. Стройная фигура, эффектная зона декольте и свежий румянец — глядя на снимок, сложно поверить, что на нём немолодая девушка. При этом Лариса отметила, что сейчас находится дома, а кадр достала из архива.
Подписчики поблагодарили артистку и отметили, что доверяют её советам, которые помогают ей так роскошно выглядеть. Они не смогли не указать на то, что фигура у ведущей — на зависть всем.
Фигура у Вас!🔥
Лариса, хорошие советы. Фото прекрасное!!!👏👏👏
Лариса! С удовольствием читаю все Ваши советы) Вам можно доверять) Выглядите на все 💯!
Лариса Вербицкая — диктор и телеведущая, заслуженная артистка России, ставшая известной на всю страну как ведущая программы "Доброе утро". Лариса с детства занималась спортом и по сей день тщательно заботится о своём теле. Недавно Вербицкая сообщила, что скоро выходит её книга "В 60 — 6:0 в мою пользу", где она рассказывает "о своих секретах многолетнего "выживания" по ту сторону телеэкрана" и делится секретами красоты.
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