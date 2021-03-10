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Стриптизёрша за 800 тыс.: что так очаровало сына Королёвой и Тарзана в его полуголой будущей жене

Наследник звёздной пары не устоял перед эффектной танцовщицей.

10 марта 2021, 10:54

Фото © VK / Мелисса Валынкина

В жизнь сына Наташи Королёвой и Тарзана пришла любовь. 19-летний Архип Глушко встречается с 20-летней девушкой по имени Мелисса, которая выбрала для себя специфическую профессию — работала стриптизёршей

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Когда он со мной знакомился, он прекрасно знал, кто я. Смысл мне стесняться себя, если я идеальна

Мелисса

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Пара познакомилась в компании общих друзей. Архип не стал медлить и в первый же вечер пригласил Мелиссу в квартиру своей знаменитой мамы. Шокированная девушка призналась, что она фанатка его родителей

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Отношения развивались стремительно, и единственный наследник звёздной пары уже успел сделать девушке предложение. В День святого Валентина, через семь месяцев после знакомства, Архип подарил возлюбленной кольцо с бриллиантами. Однако Мелисса ещё раньше сама проявила инициативу

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Первой предложение сделала ему я. У меня было кольцо бабушкино — обручальное, золотое. Оно у меня всегда было на среднем пальце, потому что большое. Я ему этим кольцом сделала предложение, и он согласился

Мелисса

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Фото © VK / Мелисса Валынкина

Тарзан и Наташа Королёва дружелюбно отнеслись к избраннице сына — им быстро удалось найти общий язык. Сейчас Мелисса вместе с Архипом живёт в их подмосковном особняке

Фото © Instagram / grek_grex

Знойная танцовщица родилась в Ташкенте, но выросла в Новокузнецке. Её мама — домохозяйка, папа — токарь пятого разряда. Мелисса занимается стриптизом с 18 лет, а её заработок порой доходил до 800 тыс. в месяц. В программе "Ты не поверишь!" на НТВ девушка с юмором отметила, что она "очень жадная стриптизёрша", и заявила, что была богаче, чем наследник Королёвой, и могла при необходимости заплатить за него в баре. Однако ей пришлось уволиться из стриптиз-клуба, и теперь она учит Архипа танцам на пилоне, но всё равно скучает по работе

Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях

Бузова накинулась на партнёршу Давы по танцам, не стерпев её поведения в социальных сетях

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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