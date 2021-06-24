Мася Шпак стала гостьей ютуб-шоу "Алёна, блин!", где раскрыла причины расставания с возлюбленным. По словам блогерши, в прошлом она пережила серьёзное предательство: первый муж изменил с её подругой и сестрой. А Саша стал тем мужчиной, которому девушка смогла доверять. Но и это не спасло отношения. В последнее время Шпак "словил звёздность" и у него начала "расти корона", призналась Мася. Он не принимал избранницу такой, какая она есть, и пытался изменить. Но та оказалась девушкой с сильным характером.

Саша — единственный мужчина, которому я поверила, и в душе чувствовала, что он никогда меня не предаст и не изменит. Но есть в нём одна особенность: мы слишком разные. В какой-то момент нам было кайфово от нашей разности. Но потом он настолько начал давить. У него навязчивая идея была сломать меня, подмять под себя. Он хочет, чтобы всё было по его. В жизни существует только его правда и больше ничего. На этом моменте наши отношения стали ломаться <...> Мася Шпак

Скриншот © YouTube / Super

Мася отметила, что со стороны мужа ощущала сильное эмоциональное давление и тиранство и медленно угасала, что не могло не отразиться на её здоровье. И тогда девушка решила, что пора себя спасать.

Организм стал отказывать во многих органах. Стала отниматься вся левая сторона. Я чувствовала, что я в предынфарктном состоянии. У меня полетела щитовидка, волосы вылезли — всё на нервной почве. Я поняла, что не вынесу, и выбрала своё здоровье и свою жизнь Мася Шпак

Фото © Instagram / masyashpakofficial, sashashpakofficial

При этом, по словам блогерши, её совсем не пугала необычная внешность возлюбленного, даже наоборот. "Когда он показал мне свои фотографии до своих изменений, я сказала: "Если бы ты такой подошёл ко мне, я бы тебя послала", — отметила Мася. К тому же в начале отношений татуированный бодибилдер красиво добивался возлюбленной, ухаживал, заботился.

Как же всё-таки он меня покорил... На самом деле он глубоко духовный человек. Как вообще наша пара соединилась. При всей своей внешности он абсолютно адекватный нормальный человек. Я же при своей внешности внутри фрик Мася Шпак

Фото © Instagram / masyashpakofficial, sashashpakofficial