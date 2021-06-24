Анфиса Чехова оказалась зависимой от ретуши, и все её комплексы вычислили по новому фото в бикини

Фигуре телеведущей и так завидуют миллионы, но она, как и многие девушки, всё равно недовольна своей внешностью и прибегает к помощи фотокоррекции.