Анфиса Чехова оказалась зависимой от ретуши, и все её комплексы вычислили по новому фото в бикини
Фигуре телеведущей и так завидуют миллионы, но она, как и многие девушки, всё равно недовольна своей внешностью и прибегает к помощи фотокоррекции.
Популярная 43-летняя телеведущая Анфиса Чехова прославилась в немалой степени из-за своей прекрасной фигуры. Однако, судя по всему, сама артистка её таковой не считает, потому как подписчики регулярно ловят её на фотошопе. Анфиса часто редактирует свою талию, стараясь сделать её тоньше, но на некоторых снимках разница становится очевидной. Что случилось и в этот раз.
Звезда поделилась с фанатами фото из отпуска в Шарм-эль-Шейхе, похваставшись своими пышными формами в купальнике. Однако не на всех снимках крутой изгиб совпадал с вполне обычной талией Анфисы. А на одном кадре телеведущую выдала линия моря, которая исказилась от ретуши. Поклонники, разумеется, всё заметили.
Что-то возле живота море искажённое какое-то😂
Какой горизонт неровный
А в койке с мужиком как убираете складочки?
Видимо, обвинения в фотошопе настолько надоели звезде, что она написала огромный пост о том, что она редактирует, а что нет. По словам артистки, она редко, но пользуется ретушью, когда фото получились неудачными и свет исказил формы, подчеркнув все неровности кожи. Но кроме рельефа тела Анфиса ничего не трогает.
Фотошопить, чтобы казаться худее… такого я давно не практикую. На видео человек всегда выходит крупнее, чем в жизни и на фото, где он не виден в объёме и может занять выгодную позу. Функция "портрет" тоже всегда увеличивает. Так что не ищите подвоха там, где его нет
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