Лионель Месси стал свободным агентом, и "Спартак" позвал его к себе
Ранее сообщалось, что стороны договорились о продлении соглашения, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Фото © Instagram / leomessi
В полночь 1 июля закончился срок контракта "Барселоны" с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Таким образом, футболист стал свободным агентом.
Ранее сообщалось, что стороны договорились о продлении соглашения, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало. Месси играет за основную команду "Барселоны" с 2003 года. Сейчас он выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.
На информацию о закончившемся контракте форварда отреагировал московский "Спартак". В твиттере клуба появилась публикация, к которой прикреплён скриншот из игры FIFA 21.
Фото © Twitter / fcsm_eng
"Пришло время сделать шаг вперёд. Пошли", — зовут Месси красно-белые.
Ранее стало известно, что "Локомотив" покидают сразу четыре футболиста: Эдер, Соломон Кверквелия, Антон Коченков и Владислав Игнатьев.
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