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Лионель Месси стал свободным агентом, и "Спартак" позвал его к себе

Ранее сообщалось, что стороны договорились о продлении соглашения, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

30 июня, 23:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNyOTckrpnt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">leomessi</a></p>

Фото © Instagram / leomessi

В полночь 1 июля закончился срок контракта "Барселоны" с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Таким образом, футболист стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о продлении соглашения, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало. Месси играет за основную команду "Барселоны" с 2003 года. Сейчас он выступает за сборную Аргентины на Кубке Америки.

Лионель Месси побил рекорд в сборной Аргентины на Кубке Америки

Лионель Месси побил рекорд в сборной Аргентины на Кубке Америки

На информацию о закончившемся контракте форварда отреагировал московский "Спартак". В твиттере клуба появилась публикация, к которой прикреплён скриншот из игры FIFA 21.

Фото © Twitter / fcsm_eng

Фото © Twitter / fcsm_eng

"Пришло время сделать шаг вперёд. Пошли", — зовут Месси красно-белые.

Ранее стало известно, что "Локомотив" покидают сразу четыре футболиста: Эдер, Соломон Кверквелия, Антон Коченков и Владислав Игнатьев.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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