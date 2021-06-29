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Лионель Месси побил рекорд в сборной Аргентины на Кубке Америки

В четвертьфинале континентального первенства национальная команда 4 июля сыграет с Эквадором.

29 июня, 09:06
<p>Фото © Twitter / Argentina</p>

Фото © Twitter / Argentina

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси побил рекорд по количеству матчей за национальную команду. В игре группового этапа Кубка Америки против Боливии он вышел на поле в майке альбиселесте в 148-й раз.

Прежнее достижение принадлежало бывшему партнёру Месси по "Барселоне" Хавьеру Маскерано. Он провёл за сборную 147 встреч.

Матч против Боливии завершился крупной победой сборной Аргентины со счётом 4:1. Месси забил два мяча и сделал голевую передачу. Он оформил дубль в составе национальной сборной впервые за два года.

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Аргентинцы на групповом этапе Кубка Америки набрали десять очков в четырёх матчах и вышли в плей-офф с первого места. 4 июля в четвертьфинале команда Лионеля Скалони сыграет с Эквадором.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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