Лионель Месси побил рекорд в сборной Аргентины на Кубке Америки

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси побил рекорд по количеству матчей за национальную команду. В игре группового этапа Кубка Америки против Боливии он вышел на поле в майке альбиселесте в 148-й раз.

Прежнее достижение принадлежало бывшему партнёру Месси по "Барселоне" Хавьеру Маскерано. Он провёл за сборную 147 встреч.

Lionel Messi sits alone at the top 🔝 pic.twitter.com/UANqPBEyfo — Goal (@goal) June 29, 2021

Матч против Боливии завершился крупной победой сборной Аргентины со счётом 4:1. Месси забил два мяча и сделал голевую передачу. Он оформил дубль в составе национальной сборной впервые за два года.