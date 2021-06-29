Лионель Месси побил рекорд в сборной Аргентины на Кубке Америки
В четвертьфинале континентального первенства национальная команда 4 июля сыграет с Эквадором.
Фото © Twitter / Argentina
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси побил рекорд по количеству матчей за национальную команду. В игре группового этапа Кубка Америки против Боливии он вышел на поле в майке альбиселесте в 148-й раз.
Прежнее достижение принадлежало бывшему партнёру Месси по "Барселоне" Хавьеру Маскерано. Он провёл за сборную 147 встреч.
Lionel Messi sits alone at the top 🔝 pic.twitter.com/UANqPBEyfo— Goal (@goal) June 29, 2021
Матч против Боливии завершился крупной победой сборной Аргентины со счётом 4:1. Месси забил два мяча и сделал голевую передачу. Он оформил дубль в составе национальной сборной впервые за два года.
Аргентинцы на групповом этапе Кубка Америки набрали десять очков в четырёх матчах и вышли в плей-офф с первого места. 4 июля в четвертьфинале команда Лионеля Скалони сыграет с Эквадором.
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