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"Локомотив" объявил об уходе Эдера, Кверквелии и Коченкова

Футболисты покидают клуб в связи с истечением срока контрактов.

30 июня, 20:32
<p>Антон Коченков, Эдер, Соломон Кверквелия (слева направо) Фото © <a href="https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24337" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fclm.ru</a></p>

Антон Коченков, Эдер, Соломон Кверквелия (слева направо) Фото © fclm.ru

Московский футбольный клуб "Локомотив" сообщил, что из команды уходят три футболиста — вратарь Антон Коченков, грузинский защитник Соломон Кверквелия и португальский нападающий Эдер. Напомним, ранее также стало известно, что полузащитник Владислав Игнатьев перешёл из "Локо" в "Рубин".

Как отмечается на официальном сайте железнодорожников, все игроки уходят в связи с истечением срока контракта. 29-летний Кверквелия провёл за "Локомотив" 108 матчей и забил четыре гола, 33-летний Эдер — 119 матчей и 15 голов, а 34-летний Коченков — 27 матчей.

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"Футбольный клуб "Локомотив" благодарит футболистов за годы, проведённые в составе железнодорожников, за большой вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути", — добавили в клубе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заинтересовался футболистом сборной Мексики.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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