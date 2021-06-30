"Локомотив" объявил об уходе Эдера, Кверквелии и Коченкова

Московский футбольный клуб "Локомотив" сообщил, что из команды уходят три футболиста — вратарь Антон Коченков, грузинский защитник Соломон Кверквелия и португальский нападающий Эдер. Напомним, ранее также стало известно, что полузащитник Владислав Игнатьев перешёл из "Локо" в "Рубин".

Как отмечается на официальном сайте железнодорожников, все игроки уходят в связи с истечением срока контракта. 29-летний Кверквелия провёл за "Локомотив" 108 матчей и забил четыре гола, 33-летний Эдер — 119 матчей и 15 голов, а 34-летний Коченков — 27 матчей.

"Футбольный клуб "Локомотив" благодарит футболистов за годы, проведённые в составе железнодорожников, за большой вклад в победы команды и желает удачи на футбольном пути", — добавили в клубе.