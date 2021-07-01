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СК не стал возбуждать дело после смерти хоккеиста "Динамо" Файзутдинова

Трагедия произошла в марте этого года во время матча плей-офф Кубка Харламова против ярославского "Локо".

1 июля, 10:26

Фото © МХЛ

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели хоккеиста молодёжного "Динамо" из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова прямо на льду в Ярославле. Об этом сообщает 76.ru.

"В ходе проверки установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в ходе хоккейного матча, и не связана с совершением в отношении него кем-либо противоправных действий. На основании установленных обстоятельств в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления", — сообщили в региональном СУ СКР.

Роковой удар шайбой: каким был погибший хоккеист молодёжки "Динамо"

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Напомним, что Файзутдинов скончался в больнице спустя три дня после того, как ему попала шайба в голову. Случилось это во время матча молодёжных команд петербургского "Динамо" и ярославского "Локо" в рамках плей-офф Кубка Харламова.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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