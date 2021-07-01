СК не стал возбуждать дело после смерти хоккеиста "Динамо" Файзутдинова
Трагедия произошла в марте этого года во время матча плей-офф Кубка Харламова против ярославского "Локо".
Фото © МХЛ
Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели хоккеиста молодёжного "Динамо" из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова прямо на льду в Ярославле. Об этом сообщает 76.ru.
"В ходе проверки установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в ходе хоккейного матча, и не связана с совершением в отношении него кем-либо противоправных действий. На основании установленных обстоятельств в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления", — сообщили в региональном СУ СКР.
Напомним, что Файзутдинов скончался в больнице спустя три дня после того, как ему попала шайба в голову. Случилось это во время матча молодёжных команд петербургского "Динамо" и ярославского "Локо" в рамках плей-офф Кубка Харламова.
Хоккей. Интересное по теме
Василевский сделал 42 сейва и помог "Тампе" второй раз обыграть "Монреаль" в финале Кубка Стэнли
сегодня в 03:35
"Надо подумать, что изменить": Путин прокомментировал провалы на Евро-2020 и ЧМ по хоккею
вчера в 12:25
Сделал на квасе: Хоккеист "Авангарда" Зернов приготовил окрошку прямо в Кубке Гагарина
вчера в 09:34
Комментариев: 0