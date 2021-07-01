СК не стал возбуждать дело после смерти хоккеиста "Динамо" Файзутдинова

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту гибели хоккеиста молодёжного "Динамо" из Санкт-Петербурга Тимура Файзутдинова прямо на льду в Ярославле. Об этом сообщает 76.ru.

"В ходе проверки установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, полученной в ходе хоккейного матча, и не связана с совершением в отношении него кем-либо противоправных действий. На основании установленных обстоятельств в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события преступления", — сообщили в региональном СУ СКР.