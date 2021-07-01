Суперкубок России по футболу могут перенести из Калининграда в Москву
В матче за первый трофей сезона в нашей стране сойдутся чемпион РПЛ "Зенит" и обладатель кубка "Локомотив".
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Матч за Суперкубок России, проведение которого запланировано в Калининграде, может быть перенесён в Москву. Об этом журналистам сообщил генеральный директор управляющей компании "Динамо".
По его словам, принять матч готова столичная "ВТБ-арена", на которой свои домашние матчи проводят бело-голубые.
"Более того, сейчас обсуждается вопрос переноса Суперкубка России, мы также готовы предоставить нашу арену для проведения этого матча. Коллеги находятся в ежедневном контакте, решение за ними", — отметил Лунтовский.
Ранее в СМИ появилась информация, что матч за Суперкубок России могут перенести из Калининграда в Москву из-за ситуации с коронавирусом. Встреча запланирована на 17 июля, в ней встретятся "Зенит" и "Локомотив".
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