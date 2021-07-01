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Суперкубок России по футболу могут перенести из Калининграда в Москву

В матче за первый трофей сезона в нашей стране сойдутся чемпион РПЛ "Зенит" и обладатель кубка "Локомотив".

1 июля, 09:22
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Матч за Суперкубок России, проведение которого запланировано в Калининграде, может быть перенесён в Москву. Об этом журналистам сообщил генеральный директор управляющей компании "Динамо".

По его словам, принять матч готова столичная "ВТБ-арена", на которой свои домашние матчи проводят бело-голубые.

"Более того, сейчас обсуждается вопрос переноса Суперкубка России, мы также готовы предоставить нашу арену для проведения этого матча. Коллеги находятся в ежедневном контакте, решение за ними", — отметил Лунтовский.

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Ранее в СМИ появилась информация, что матч за Суперкубок России могут перенести из Калининграда в Москву из-за ситуации с коронавирусом. Встреча запланирована на 17 июля, в ней встретятся "Зенит" и "Локомотив".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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