Блогер Василий Крутчак решил разыграть украинскую писательницу Ларису Ницой, позвонив ей от имени футболиста сборной Незалежной Артёма Довбика. Спортсмен разозлил её, дав комментарий после матча в рамках Евро-2020 на русском языке. В беседе с изданием "Страна.ua" Крутчак объяснил мотив своего пранка.

Отметим, что Ницой поверила в то, что с ней говорит футболист, о чём рассказала на странице в "Фейсбуке", а также в эфире телеканала "Эспрессо". Ненастоящий Довбик в беседе с писательницей пообещал впредь говорить на украинском языке и рассказал, что к такому же решению пришли и его сокомандники. Кроме того, он предложил Ницой отправиться за счёт сборной на матч Украина — Англия, который состоится в Риме.

"Целый день в моей ленте новостей люди обсуждали пост Ницой (с возмущениями, что Довбик говорил на пресс-конференции после матча по-русски. — Прим. Лайфа). Каждый в пранке увидит то, что хочет увидеть. Для себя я понял, что человек очень хочет быть в медийной плоскости и создавать ощущение, что она может на что-то влиять. <...> Человеку очень нужно запрыгнуть в последний вагон, который довезёт её до Рады. Но дело в том, что она не понимает, что её поезд уже уехал без неё", — отметил Крутчак в беседе с изданием.

Он добавил, что Ницой выбрала тему языка для хайпа, чтобы построить политическую карьеру, ведь она очень хочет стать депутатом. При этом блогер подчеркнул, что на востоке Украины есть русскоязычные военнослужащие, которые воюют за Украину. Он отметил, что не знает, какой писательница была в молодости, однако "на старости её реально несёт".